Am 15. und 16. Februar haben viele rheinische Gemüseerzeuger die ersten Gemüsejungpflanzen auf die Äcker gepflanzt. Darauf weist der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer in Bonn hin. Die ersten Pflanzungen von Salaten und Kohlrabi konnten in diesem Jahr außergewöhnlich früh vorgenommen werden. Bildquelle: Shutterstock.com Der Grund...

Den vollständigen Artikel lesen ...