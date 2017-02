Tokio (ots/PRNewswire) - Das in Tokio ansässige internationale Dienstleistungsunternehmen @aroma mit Schwerpunkt auf der weltweiten Gestaltung natürlich aromatisierter Räume nutzt Originalaromen, die von ausschließlich 100 % natürlichen ätherischen Ölen gewonnen wurden, um den Veranstaltungsraum der "FLOWERS by NAKED 2017" zu gestalten - eine gegenwärtige Ausstellung von Blumenkunst, die Besucher über ihre Sinne erleben.



FLOWERS by NAKED, die 2016 zum Stadtgespräch wurde, als sie über 150.000 Besucher anlockte, ist nun in einer modernisierten Version unter dem Motto "Frühjahrsbeginn" ("Beginning of Spring") zurück. Dem Veranstaltungsort liegt die Idee des "ersten Betrachtens der Kirschblüten in Japan" zugrunde, um Besuchern durch verschiedene Begegnungen mit Blumen besser ein Gefühl des Frühlings zu vermitteln. Diese Veranstaltung inszeniert eine neue Erfahrung, bei der Besucher alle fünf Sinne nutzen können, um die Blumen zu genießen - in kunstvollen Arrangements, Objekten, bewegten Bildern, Düften sowie Essen und Trinken - und zwar an einem erzählerischen und interaktiven Schauplatz, an dem Kirschblüten in den ersten Frühjahrswinden durch die Luft wirbeln.



@aroma hat seit der ersten Veranstaltung für diese natürlich aromatisierte Räume gestaltet. In Übereinstimmung mit einem Veranstaltungsortsplan und der Beweglichkeit jedes Objekts haben die Designer von aromatisierten Räumen ausgewählte Materialien aus aller Welt vermischt, um für diese Veranstaltung spezielle Düfte zu schaffen. Die "Aroma-Raumgestaltung" wurde bei jeder Veranstaltung hoch gelobt, da sich der Geruchssinn beim Erfassen der Ansicht der Welt, sowie sie bei der Veranstaltung porträtiert wird, dank @aromas außerordentlicher Kompetenz in der niveauvollen Raumgestaltung als nützlich erwiesen hat. Originalaromen können am Veranstaltungsort erworben werden. Wann immer Sie einen Duft bemerken, den Sie bei der Veranstaltung wahrgenommen haben, wird die Erinnerung dieses besonderen Erlebnisses sicherlich zu Ihnen zurückkehren.



Informationen zu Originalaromen SECRET GARDEN Durch diesen Duft öffnet sich die Pforte zu einer außergewöhnlichen Blumenwelt. Ein Fülle an außergewöhnlichen Düften von Süße und Herrlichkeit, die verführerisch und luxuriös sind und die Erwartungen davon steigern, was als nächstes kommen mag. Geranie, Ylang-Ylang, Bergamotte, Sandelholz, Benzoe, usw. Bereich: BIG BOOK, BIG FLOWERS Video: https://www.youtube.com/watch?v=KvU3NPbyAC8&feature=youtu.be



FROZEN ROSES Schlendern Sie durch einen frostigen Wintergarten, um den Glanz von Eis und Licht zu spüren. Ein Duft von Rosen - rein und edel - schwebt leise und ruhig in der Luft. Rose, Geranie, Grüne Minze, Eukalyptus, Speiklavendel, usw. Bereich: FROZEN FLOWERS



SPRING "OHSAI" Genießen Sie den ersten Blick auf die Kirschblüten in Japan, umgeben von einer Duftbrise und Parfümwolke. Der Duft signalisiert die Ankunft des Frühlings, mit der ein lang erwarteter Hauch des Frühjahrs einzieht. Lavendel, Kamille, Majoran, Bergamotte, Rosmarin, usw. Bereich: OHSAI Foto: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104271/201702158831/_ prw_OI1fl_w693XF4N.jpg



Informationen zur Veranstaltung "FLOWERS by NAKED 2017" Veranstaltungszeitraum: 2. Februar (Donnerstag) - 20. März (Montag) 2017 Öffnungszeiten: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr Veranstaltungsort: Nihonbashi Mitsui Hall http://flowersbynaked.com



Informationen zu @aroma @aroma ist ein internationales Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Tokio, Japan, das eine Reihe natürlicher Aromen für die Gestaltung komfortabler Räume bietet. @aroma wurde 1998 gegründet und @aroma hat über 2.000 öffentliche Räume, wie Hotels, Fitnessclubs, Kliniken und Lounges, landesweit aromatisch gestaltet. https://www.at-aroma.com/en



