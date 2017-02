HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Trump:

"Es geht wahrhaftig um mehr als das Bekenntnis der Regierung Trump zur Nato und die Bereitschaft der Europäer, zwei Prozent des BIP für das Militär auszugeben. Es geht darum, dass die gänzlich unverzichtbaren transatlantischen Beziehungen nicht vor die Hunde gehen. Deshalb darf die Wut auf Trump nicht umschlagen in eine Abkehr von Amerika. In den Vereinigten Staaten mit ihren seit mehr als zweihundert Jahren gefestigten Institutionen funktionieren die Kontrollen. Trumps Muslim-Bann haben die Gerichte umgehend kassiert. Zeitungsverlage investieren in den investigativen Journalismus, sie wollen Trump seine Lügen nicht durchgehen lassen. Selbst bei den feigen und opportunistischen Republikanern geht nun mancher auf Distanz zur Trump-Kamarilla. Ob die Europäer die Demokratie in der Stunde der Not wohl genauso beherzt verteidigen?"/zz/DP/stb

