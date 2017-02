=== *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Jahresergebnis (11:30 Jahres-PK in Frankfurt), Wiesbaden *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis, Hamburg 07:00 DE/Dic Asset AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis, Zürich 07:10 DE/Adva Optical Networking SE, Jahresergebnis, Martinsried *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis (10:45 BI-PK), Düsseldorf *** 07:30 DE/Dürr AG, Jahresergebnis (10:00 PK), Stuttgart 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis, Herzogenrath 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), Kirchheim/Teck 07:30 DE/Xing AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:40 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis, Madrid *** 07:45 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vq 1. Veröff.: +0,4% gg Vq zuvor: +0,1% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,7% gg Vj 1. Veröff.: +1,7% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2016 *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: 10,1 Punkte zuvor: 10,2 Punkte *** 08:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (11:30 BI-PK), Unterföhring *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Jahresergebnis (09:30 Jahres-PG), München *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Januar *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis, London 08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis, Baar 08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis, Madrid *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 106 zuvor: 106 10:30 DE/Bertrandt AG, HV, Sindelfingen *** 11:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, PK zur Vorstellung des Geschäftsberichts 2016, Frankfurt 13:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit Litauens Ministerpräsidenten Skvernelis, Berlin 14:15 FR/Bundeswirtschaftsministerin Zypries, Statement mit französischem Amtskollegen Sapin u.a. über die beabsichtigte Übernahme von Opel durch PSA Peugeot Citroen, Paris *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 239.000 14:35 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Lockhart (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), Atlanta *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie *** 17:50 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis, Paris 18:00 ES/Gamesa Corporacion Tecnologica SA, Jahresergebnis, Zamudio 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland geschlossen ===

