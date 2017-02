Nehmen Sie teil und erfahren Sie, wie die NASA und andere Organisationen mithilfe von kontinuierlichen Verbesserungsverfahren die Kernkompetenzen ihrer Organisation im Weltraum und auf der Erde optimieren

In einer neueren Untersuchung des CMMI Institute gaben fast 50 Prozent der befragten Organisationen an, dass sie über keine Standardverfahren verfügen, die eine schnelle Anpassung ihrer Kompetenzen an neue Chancen ermöglichen könnten. Dabei müssen Führungskräfte heute mehr als je zuvor dafür sorgen, dass ihre Unternehmen die Kundenerwartungen übertreffen. Gleichzeitig heißt es für sie, auf neue Weise im Markt hervorzustechen. Seit mehr als 25 Jahren hilft das CMMI Unternehmen dabei, die Kompetenz ihrer Organisation zu prüfen und Leistungssteigerungen zu erzielen. Mehrere tausend Unternehmen wurden in dieser Zeit betreut, darunter Honeywell, Lockheed Martin, Boeing, Fujitsu, IBM, HP, Microsoft, Oracle, Cisco Systems und Intel.

Erschließen Sie sich dieses Know-how und diese Ressourcen und erfahren Sie, wie sie die Kernkompetenzen, die Ihr Unternehmen von Mitbewerbern abheben, identifizieren können. Besuchen Sie die jährliche Capability Counts Conference, die am 16. und 17. Mai 2017 in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia (unweit von Washington, DC) stattfindet. Auf dem Konferenzprogramm stehen CMMI-Erfolgsgeschichten, die zeigen, was es bedeutet, eine kompetente, reife Organisation zu sein, und wie eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung aufgebaut werden kann. Diese Erkenntnisse lassen sich dann in die Praxis umsetzen.

"Kompetenz ist der Baustein der Strategie und die Strategie ist die Art, wie wir uns im Wettbewerb behaupten. Kompetenz ist mit Wettbewerbsfähigkeit gleichzusetzen", so Kirk Botula, CEO des CMMI Institute. "Das Konferenzprogramm der Capability Counts 2017 legt den Schwerpunkt auf Organisationen, die Wachstumsstrategien erarbeiten und ihre Fähigkeit, eine Kultur des Wettbewerbsvorteils und der kontinuierliche Verbesserung zu schaffen, effektiv zu nutzen wissen."

Schließen Sie sich den Hunderten von Fachleuten mit unterschiedlichsten Hintergründen, Herkunftsländern und Erfahrungen an, die sich für die Verbesserung von Leistung und Kompetenz engagieren. Wählen Sie unter den mehr als 80 Sessions, praxisnahen Seminaren, interaktiven Podiumsdiskussionen und weiteren Angeboten aus. Arbeiten Sie mit Beratern im persönlichen Gespräch und lernen Sie von internationalen CMMI-Experten mit unterschiedlichem Hintergrund, die aus verschiedenen Branchen stammen. Fachkräfte von Honeywell, Siemens, Garmin, Aetna, NASA, CAE, MITRE und Deloitte werden an der Konferenz teilnehmen und ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben.

Greg Williams, Deputy Associate Administrator for Policy and Plans im Human Exploration and Operations Mission Directorate (HEOMD) der NASA, wird die Eröffnungsrede der Konferenz halten.

Williams unterstützt das HEOMD bei der Festlegung des künftigen Kurses der NASA-Programme zur bemannten Erforschung des Weltraums. Seine Aufgabe ist es, das politische Umfeld, in dem bemannte Raumfahrtprogramme durchgeführt werden, innerhalb und außerhalb der Behörde zu formen und auf dieses zu reagieren. Im Rahmen seiner Eröffnungsrede wird Williams über die Zukunftsvision, Erforschungspläne und künftigen Missionen der NASA sprechen.

Fachkräfte, die auf allen Ebenen in Organisationen arbeiten, können sich auf der Capability Counts 2017 über beste Methoden und Lösungen informieren. Passen Sie unser zweitägiges Programm an ihre Bedürfnisse an und wählen Sie die Sessions von sieben Tracks aus, die für Sie am relevantesten sind. Auf der Konferenz erfahren Sie von Branchenexperten, wie ihre Unternehmen die Mitbewerber übertroffen und ihre Kompetenz effektiv eingesetzt haben, um erfolgreich Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Sie hören dort auch von Organisationen im Gesundheits- und öffentlichen Sektor, die ihre im Rahmen von CMMI-Einführung und Kompetenzverbesserung gemachten Erfahrungen referieren. Verpassen Sie nicht die Chance zu erfahren, wie Organisationen, die CMMI zusammen mit weiteren Methoden, beispielsweise agile, SAFe, Kanban und ITIL, eingeführt und implementiert haben, in der Lage waren, ihre Leistung zu verbessern. Konferenzteilnehmer haben Gelegenheit, bei vielen spannenden Sessions dabei zu sein, darunter "High Maturity Appraisals The Top 10 HM Misconceptions," "Harmonizing Agile and CMMI Verification and Validation", "Objective Visionary of CMMI High Maturity Practices with Agile DevOps Implementation", "CMMI SVC and Consumer Driven Healthcare Enabling the Future", "Holacracy: Abolish hierarchy while leveraging CMMI to Radically change your organization" und "Scaled Agility in Regulated Environments".

Vier wichtige Vorteile einer Teilnahme an der Capability Counts 2017

Knüpfen Sie Kontakte mit Führungskräften aus aller Welt, die sich durch eine Straffung ihrer Kompetenzen einen Wettbewerbsvorsprung verschaffen wollen. Wählen Sie aus 80 Sessions in sieben Tracks aus, darunter interaktive Podiumsdiskussionen und aufschlussreiche Keynote-Reden Nehmen Sie sofort einsatzbare Materialien und Tools von Branchenexperten mit zurück in Ihre Organisation, um sie dort zu teilen Tauschen Sie sich mit ihren Kollegen im Rahmen von Networking-Events über beste Methoden und geschäftliche Herausforderungen aus

Außerdem können sie an halbtägigen Seminaren vor der Konferenz, den interaktive Gamer's Alley Workshops und privaten Coaching Sessions teilnehmen, um Ihr Konferenzerlebnis weiter zu bereichern.

Weitere Information über das Capability Counts 2017-Konferenzprogramm des CMMI Institute und Einzelheiten zur Anmeldung finden Sie unter http://CMMIConferences.com.

