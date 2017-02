Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KORRUPTION - Die Bundesregierung will betrügerische Firmen künftig bundesweit von öffentlichen Aufträgen ausschließen. Dazu soll ein neues Register entstehen, das korrupte Firmen auflistet. Das geht aus einem Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums hervor, der noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden soll. Er liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Das Register soll eine entscheidende Lücke bei der Vergabe öffentlicher Aufträge schließen. (SZ S. 1)

BUNDESBANK - Die Bundesbank ist einer der größten Kritiker der billionenschweren Staatsanleihenkäufe. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägen die Währungshüter offenbar, größere Risikopuffer für etwaige Verluste in ihrer Bilanz aufzubauen. Klar ist: Je mehr Geld die Bundesbank für Risiken in ihrer Bilanz zurücklegt, desto geringer fällt der Gewinn aus, den die Währungshüter an Finanzminister Wolfgang Schäuble überweisen. Da das Geld in den Bundeshaushalt fließt, sind indirekt alle Bundesbürger betroffen, falls die Überweisung aus Frankfurt niedriger ausfällt. (Welt S. 13)

ATOMAUSSTIEG - Für ein paar Wochen sah es so aus, als hätten Bundesregierung und Atombranche endlich einen gemeinsamen Weg gefunden, um den Atomausstieg abschließend zu klären. Doch in puncto Brennelementesteuer gibt es offenbar unüberbrückbare Differenzen. (Handelsblatt S. 9)

ÖSTERREICH - Österreich will mit einem neuartigen Förderprogramm gegen den europäischen Verdrängungswettbewerb um Arbeitsplätze vorgehen. Geplant ist nach einem Kabinettsbeschluss ein "Beschäftigungsbonus": Firmen bekommen die Hälfte der Lohnnebenkosten erstattet, wenn sie in Österreich ansässige Arbeitnehmer anstellen. Bundeskanzler Christian Kern sagte der Süddeutschen Zeitung, man wolle damit die im OECD-Vergleich hohe Arbeitslosenquote von 10 Prozent senken. Nach dem Modell sind neue Stellen für Zuzügler aus Osteuropa oder aus Deutschland, die einen Job in Österreich suchen, nicht förderungswürdig; heimische Unternehmen, die Arbeitskräfte aus anderen EU-Staaten anheuern, wären im Nachteil. Die Regierung bezeichnet das Vorhaben jedoch als EU-konform, weil es nicht Österreicher an sich bevorzuge. (SZ S. 1)

PÄSSE - Die europäische Polizeibehörde Europol hat vor der zunehmenden Nutzung von gefälschten Pässen durch Kriminelle gewarnt. Der Leiter des vor einem Jahr gegründeten Europäischen Zentrums zur Bekämpfung der Migrantenschleusung, Robert Crepinko, sagte im Interview der Welt: "Das Geschäft wächst weiterhin. Wir bemerken, dass die Zahl der gefälschten Dokumente zunimmt." Derartige Pässe würden insbesondere dann genutzt, wenn Migranten in Europa angekommen seien. (Welt S. 1)

FAHRVERBOTE - Fahrer von Diesel-Fahrzeugen müssen sich in weiteren deutschen Städten auf Fahrverbote einstellen. Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, rechnet damit, dass "einige Städte mit zu hohen Stickoxidwerten dazu gezwungen sein könnten, begrenzte Verbote zum Schutz der Gesundheit zu erlassen". Zuvor hatte die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg für die Stuttgart ab 2018 ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge bei Feinstaubalarm erlassen. Nur Pkw, die die Abgasnorm 6 erfüllen, dürften dann noch in die Landeshauptstadt einfahren. Dedy fordert von der Politik rasche Maßnahmen. (Bild-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2017 00:28 ET (05:28 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.