Der amerikanische Modekonzern Chico's FAS (ISIN: US1686151028, NYSE: COH) wird seinen Anteilsinhabern eine Quartalsdividende in Höhe von 0,0825 US-Dollar ausbezahlen. Damit steigert das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 3,1 Prozent. Der Konzern aus Fort Myers in Florida zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet einen Betrag in Höhe von 0,33 US-Dollar aus. Die Rendite beträgt 2,2 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 15,00 US-Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...