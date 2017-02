Von David Winning

SYDNEY (Dow Jones)--Der Mobilfunkkonzern Vodafone muss die Fusionspläne für sein Geschäft in Neuseeland aufgeben. Die dortige Wettbewerbsbehörde untersagte die rund 2,15 Milliarden Euro schwere Übernahme des führenden neuseeländischen Pay-TV-Betreiber Sky Network Television. Der Deal war im Juni angekündigt worden.

Wie Sky Network mitteilte, befürchtet die New Zealand Commerce Commission, dass der Wettbewerb durch die Fusion beträchtlich eingeschränkt wird.

Die britische Vodafone, weltweit zweitgrößter Mobilfunkanbieter nach China Mobil, hat in den vergangenen Jahren stark in den Ausbau von Kabel-TV und Breitband investiert, die in Kombi-Paketen sowohl mit Mobilfunk- als auch Festnetzdienstleistungen verkauft werden. In Neuseeland ist der Konzern der größte Mobilfunkanbieter und die Nummer zwei im Festnetzgeschäft. Er bietet seinen Kunden im Zuge einer Partnerschaft auch Sky-TV-Pakete an.

Für Sky Network könnte es derzeit besser laufen. Am Mittwoch hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass die Anzahl der Abonnenten per Dezember auf 816.000 sank von 853.000 im Juni. Der Nettogewinn brach in den sechs Monaten um 32 Prozent ein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2017 00:43 ET (05:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.