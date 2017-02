The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0353955195 SANTHERA PHARM.HD 2022 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB4QY9 BAY.LDSBK.IS. 16/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T9U9 DZ BANK IS.A727 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T9W5 DZ BANK IS.A729 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CN76 DZ BANK CLN E.9227 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0J4U8 DEKA TILG ANL 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19TD0 DT.BANK MTN 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4C73 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB88K7 NORDLB FESTZINSANL.03/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB88N1 NORDLB 3 PH.BD. 15/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0DN3 EFSF 17/56 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US71654QBZ46 PET. MEX. 17/ 19 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US71654QCA85 PET. MEX. 17/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US71654QCD25 PET. MEX. 17/23 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1485534595 EMPEROR INTL.H. 16/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1570385325 LB HESS.-THUER. 17/35 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1572146162 CCCI 17/21 MTN BD01 BON EUR N

CA 3TH XFRA CA89237Y1034 TRACKX HOLDINGS INC. EQ00 EQU EUR N

CA 3HY XFRA GB00BD045071 ARIX BIOSCIENCE LS-,00001 EQ00 EQU EUR N

CA OND XFRA SE0009414576 ONCOPEPTIDES AB O.N. EQ00 EQU EUR N

CA TG2N XFRA US7597576021 RENNOVA HEALTH NEW DL-,01 EQ00 EQU EUR N