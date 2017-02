The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US912828SJ05 US TREASURY 2017 BD02 BON USD N

CA RNYA XFRA USC98883AA62 YAMANA GOLD 14/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USG25417AP49 CS GRP FDG (GG)16/21 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USG25417AQ22 CS GRP FDG (GG)16/21 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0322792010 BARCLAYS BK 07/UNDFLRREGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1022459033 COBA 14/17 AD S.322 BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1038640972 CHALIECO H.K. 14/UND.FLR BD02 BON USD N

CA PA8B XFRA DE000A2AA4K2 PAION AG BZR EQ00 EQU EUR Y