The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0U4L9 ERSTE GP BNK 12-17 FLRMTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0029298426 PFZ.SCHW.KT.BKN 07-17 374 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0204477274 SB CAPITAL 13-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB07D7 BAY.LDSBK.IS.S.31020 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ31PA1 COBA FLOORED ANL. 11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0KJ5 LB.HESS.-THR.IS.02B/11 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0KM9 LB.HESS.-THR.IS.02C/2011 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM154 SCHLW-H.SCHATZ.11/17 A4 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5383 LDSBK.SAAR IHS S.538 BD00 BON EUR N

CA XFRA USG25417AS87 CS GRP FDG (GG)16/23 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU3010DAE05 EXPEDIA 15/26 REGS BD00 BON USD N

CA TKAC XFRA DE000A1MA9H4 THYSSENKRUPP MTN 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB67U0 NORDLB IS.S.1526 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA US24023DAB01 DBS BANK 12/17 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US912828MS67 US TREASURY 2017 BD01 BON USD N

CA TRVI XFRA XS0236075908 CITIGROUP INC. 05/17 MTN BD01 BON EUR N

CA DSNR XFRA XS0751166835 DANSKE BK 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA S7MA XFRA XS0751937185 SECURITAS AB 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0894522795 EUR. BK REC.DEV.13/17 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA XS1014666124 CHINA AOYUAN PROP.14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1038308695 AGILE GROUP HLDGS 14/17 BD01 BON CNY N

CA XFRA DE000HSH3XU6 HSH NORDBANK IS 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA US38259PAD42 GOOGLE 2024 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828J355 US TREASURY 2017 BD02 BON USD N