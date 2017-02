FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NZM2 XFRA DK0060336014 NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 0.538 EUR

XFRA DE000A161V55 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20 0.001 %

DBAN XFRA DE000A1TNUT7 DT.BETEILIG.AG NA O.N. 1.200 EUR

0OH XFRA AU000000OML6 OOH MEDIA LTD 0.073 EUR

XFRA DE000HSH3Z46 HSH NORDBANK MZ C 6 12/17 0.000 %

3XRA XFRA US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 1 0.095 EUR

2H4 XFRA GB00BD0NVK62 HOLLYWOOD BOWL GRP LS-,01 0.002 EUR

TR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.229 EUR

SJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 0.809 EUR

RAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.002 EUR

35OA XFRA US67551U1051 OCH-ZIFF CAPITAL MAN.CL A 0.010 EUR

NUS XFRA US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 0.343 EUR

NSY XFRA US6536561086 NICE LTD. ADR/4 O.N. 0.152 EUR

MAS XFRA US5854641009 MELCO CROWN ENTMT LTD.ADR 0.086 EUR

MKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.167 EUR

KYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.071 EUR

JBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.095 EUR

IVY XFRA US46145F1057 INV.TECH.GRP INC. DL-,01 0.067 EUR

H6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.262 EUR

GPG XFRA US3911641005 GREAT PLAINS ENERGY INC 0.262 EUR

GEC XFRA US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.229 EUR

DBD XFRA US2536511031 DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 0.095 EUR

CXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.248 EUR

CLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.010 EUR

FL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 0.476 EUR

CR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.133 EUR

AEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.429 EUR

ZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.505 EUR

4FZ XFRA MX01ME050007 MEXICHEM S.A.B. DE C.V. 0.006 EUR

H6W XFRA GB00B0MTC970 HARGREAVES SERVICES PLC 0.032 EUR

POH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.333 EUR

GS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.272 EUR

RIO1 XFRA GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 1.191 EUR

ASH XFRA GB0000533728 ASHLEY, LAURA HLDGS LS-05 0.006 EUR

1AC XFRA US00782L1070 ADVANCEPIERRE F. DL-,01 0.152 EUR