FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GEC XETR US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.229 EUR

DBD XETR US2536511031 DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 0.095 EUR

CRA1 XETR AU000000RIO1 RIO TINTO LTD 1.197 EUR

DBAN XETR DE000A1TNUT7 DT.BETEILIG.AG NA O.N. 1.200 EUR

2CU XETR US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.029 EUR

EJT1 XETR GB00B7KR2P84 EASYJET PLC LS-,27285714 0.637 EUR

PA2 XETR CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.024 EUR

GS7 XETR GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.272 EUR

RIO1 XETR GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 1.191 EUR