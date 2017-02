FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

A4W XFRA SE0002095604 ARISE

HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50

GUI XFRA GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185

FND XFRA US12811R1041 CALAMOS ASSET MGMT A

S6MA XFRA US81783H1059 SEVEN+I HLDGS UNSP.ADR1/2