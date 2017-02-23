FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.02.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 24.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.02.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
PND XETR NO0003054108 MARINE HARVEST ASA NK 7,5
XIDR XETR LU0378818214 DB X-TR.II M.IB.ABF IG 1C
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
PND XETR NO0003054108 MARINE HARVEST ASA NK 7,5
XIDR XETR LU0378818214 DB X-TR.II M.IB.ABF IG 1C