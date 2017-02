SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,32 US-Dollar. Das waren 48 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um 47 Cent auf 54,06 Dollar.

Hinweise auf gesunkene Ölreserven in den USA hätten den Preisen Auftrieb gegeben, hieß es aus dem Handel. Demnach habe das private Institut API einen Rückgang in der vergangenen Woche um 884 000 Barrel registriert.

Die offiziellen Zahlen der Energiebehörde EIA werden am Donnerstagnachmittag veröffentlicht. Sollte auch hier ein Rückgang der Ölreserven bestätigt werden, wäre dies der erste seit Dezember./tos/fbr

