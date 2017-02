Bitte wählen Sie sich 10-15 Minuten vor Präsentationsbeginn unter Angabe von «Cembra's Jahresresultate 2016» ein. Über Cembra Money Bank Die Cembra Money Bank AG ist eine der führenden Schweizer Anbieterinnen von Konsumkreditprodukten und -dienstleistungen. Ihre Produktepalette umfasst Privatkredite, Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Einlagen und Anlageprodukte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich-Altstetten betreibt sein Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von 18 Filialen sowie über alternative Vertriebskanäle wie Internet, Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und mehr als 3'400 Autohändler. Cembra Money Bank AG ist eine unabhängige Schweizer Bank und seit Oktober 2013 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Sie beschäftigt mehr als 700 Mitarbeitende aus mehr als 40 Nationen und zählt rund 750'000 Kunden. Disclaimer regarding forward-looking statements This media release by Cembra Money Bank ("the Bank") includes forward-looking statements that reflect the Bank's intentions, beliefs or current expectations and projections about the Bank's future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, strategies, opportunities and the industries in which it operates. Forward-looking statements involve matters that are not historical facts. The Bank has tried to identify those forward-looking statements by using the words "may", "will", "would", "should", "expect", "intend", "estimate", "anticipate", "project", "believe", "seek", "plan", "predict", "continue" and similar expressions. Such statements are made on the basis of assumptions and expectations which, although the Bank believes them to be reasonable at this time, may prove to be erroneous. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and assumptions and other factors that could cause the Bank's actual results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects or opportunities, as well as those of the markets it serves or intends to serve, to differ materially from those expressed in, or suggested by, these forward-looking statements. Important factors that could cause those differences include, but are not limited to: changing business or other market conditions; legislative, fiscal and regulatory developments; general economic conditions in Switzerland, the European Union and elsewhere; and the Bank's ability to respond to trends in the financial services industry. Additional factors could cause actual results, performance or achievements to differ materially. In view of these uncertainties, readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. The Bank, its directors, officers and employees expressly disclaim any obligation or undertaking to release any update of or revisions to any forward-looking statements in this media release and any change in the Bank's expectations or any change in events, conditions or circumstances on which these forward-looking statements are based, except as required by applicable law or regulation. Diese Pressemitteilung liegt auch in englischer Sprache vor. Massgebend ist die englische Version.