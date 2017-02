Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wels (pta008/23.02.2017/07:00) - Die KTM Industries AG wurde informiert, dass

die Pierer Industrie AG im Rahmen einer prospektfreien internationalen

Privatplatzierung an qualifizierte Anleger 27.205.398 Aktien der KTM Industries

AG veräußert hat; dies entspricht einer Beteiligung am Grundkapital der

Gesellschaft von rund 12,1 %. Zusätzlich wurden Aktien im Ausmaß von rund

0,9 % des Grundkapitals der Gesellschaft von Dritten veräußert.



Die Aktien wurden von der Bank Vontobel als Lead Manager zu einem Preis von CHF

4,90 je Aktie platziert.



Die Pierer Industrie AG hält weiterhin eine Beteiligung in Höhe von rund 62,8 %

des Grundkapitals der Gesellschaft.



Rechtlicher Hinweis



DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE

AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER KTM

INDUSTRIES AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN

LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST,

BESTIMMT.



Für weitere Informationen:

Investor Relations

Mag. Michaela Friepeß

Tel.: +43 (0)7242 / 69402

info@ktm-industries.com

Website: www.ktm-industries.com

ISIN: AT0000820659

Wertpapierkürzel: KTMI

Reuters: KTMI:VI

Bloomberg: KTMI:AV



Aussender: KTM Industries AG

Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels

Land: Österreich

Ansprechpartner: Mag. Michaela Friepeß

Tel.: +43 7242 69402

E-Mail: info@ktm-industries.com

Website: www.ktm-industries.com



ISIN(s): AT0000500913 (Anleihe), AT0000820659 (Aktie), AT0000A0WQ66 (Anleihe),

AT0000A1MBL8 (Anleihe)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



