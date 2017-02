Die Host Hotels & Resorts Inc. (ISIN: US44107P1049, NYSE: HST) zahlt weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,80 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 18,32 US-Dollar (Stand: 22. Februar 2017) entspricht das einer Dividendenrendite von 4,37 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 17. April 2017 (Record date: 31. März 2017). Host Hotels & ...

