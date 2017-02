FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aareal Bank hat im Geschäftsjahr 2016 gut abgeschnitten und erhöht die Dividende. Das Konzernbetriebsergebnis kletterte um 14,4 Prozent auf 366 Millionen Euro und lag damit innerhalb der im November auf 360 bis 380 Millionen erhöhten Konzernprognose. Der Zinsüberschuss erreichte 701 Millionen Euro nach 781 Millionen Euro im Vorjahr. Geschuldet war der Rückgang vor allem dem planmäßigen Abbau nicht zum Kerngeschäft gerechneter Bereiche. Die Risikovorsorge ermäßigte der MDAX-Konzern auf 97 von 128 Millionen Euro im Vorjahr. Die Dividende will die Aareal Bank jetzt um 21 Prozent auf 2,00 Euro je Aktie aufstocken.

Analysten hatten bei der Bank mit Sitz in Wiesbaden mit einem Konzernbetriebsergebnis von 366 Millionen Euro, einem Zinsüberschuss von 705 Millionen Euro und einer Risikovorsorge von 99 Millionen Euro gerechnet.

Für das laufende Jahr stellt die Aareal Bank einen Rückgang beim Zinsüberschuss im Konzern auf 620 bis 660 Millionen Euro in Aussicht. Dies liege ebenfalls im Wesentlichen am fortgesetzten, planmäßigen Abbau nicht-strategischer Portfolios, erklärte die Bank weiter. Für die Risikovorsorge erwartet die Aareal Bank 2017 einen Rückgang auf 75 bis 100 Millionen Euro. Hier dürfte sich insbesondere die "vorsichtige Risikopolitik" der Vorjahre weiter auszahlen. Das Konzernbetriebsergebnis soll vor dem Hintergrund des erwartungsgemäßen Rückgangs des Zinsüberschusses in einer Spanne von 260 bis 300 Millionen Euro liegen.

