Der weltweit renommierte Dermatologe Dr. Lancer ist für seinen wegweisenden Ansatz in der Dermatologie und in Anerkennung seiner einzigartigen, hervorragenden Beziehung zu seinen Patienten weltweit mit dem 'Beauty Enhancement Award' ausgezeichnet worden. Die von M.A.C. und Lexus gesponserte festliche "Black Tie"-Dinnergala würdigte die Menschen, die die Ästhetik von Make-up, Frisuren, Fotografie und Styling für Film, Fernsehen und Musik, Red-Carpet-Events und redaktionelle Features gestalten.



Dr. Lancer verfügt über mehr als drei Jahrzehnte an dermatologischer Erfahrung und ist einer der wenigen praktizierenden Dermatologen mit eigener Hautpflegeserie. Die tägliche Interaktion mit seinen Patienten ermöglicht ihm dabei einen besonderen Ansatz für die Entwicklung der erlesensten Hautpflegeprodukte. Es ist von daher nicht überraschend, dass sich global mehr 30.000 Patienten für Dr. Lancer als Arzt ihres Vertrauens entscheiden, darunter einige der bekanntesten Gesichter der Welt wie Beyoncé, Margot Robbie, Victoria Beckham, Michelle Williams und Kim Kardashian, die sich alle auf seine Kompetenz und die von ihm eingesetzte modernste Technologie und natürlich auf die Lancer Skincare-Serie verlassen.



Dieser Award ist ein Beweis für Dr. Lancers einzigartige Hautpflege-Philosophie, ein Ansatz, der ihm die Position als 'Arzt für die Stars' verschafft hat, ob es nun um Verschönerung geht oder um die Behandlung ernsterer Hauterkrankungen. Seine Fokussierung auf 'glaubwürdige Schönheit' und auf die gebündelte Kraft von Ernährung und Hautpflege ist von grundlegender Bedeutung für den Erfolg, den Dr. Lancer mit jedem Patienten hat, dem eine maßgeschneiderte Erfahrung zuteil wird.



Dr. Lancer kommentierte seinen Erfolg mit folgenden Worten, "Ich freue mich sehr über die Würdigung im Rahmen der Hollywood Beauty Awards. Meine Patienten sind stets meine oberste Priorität, ich engagiere mich stark für einen neuen Denkansatz zum Thema Haut. Die Marke Lancer wird immer erfolgreicher, und ich kann mit Stolz verkünden, dass dies noch längst nicht alles ist. Ich bin sehr gespannt auf die Weiterentwicklung der Marke und meiner Praxis für 2017, und ich fühle mich durch die Auszeichnung mit dem Beauty Enhancement Award zutiefst geehrt".



Informationen zu Dr. Lancer:



Dr. Lancer stammt ursprünglich aus Montreal, Kanada, wuchs in Connecticut auf, schloss sein Undergraduate-Studium an der University of California, San Diego, ab und erwarb seinen Abschluss in Medizin an der Harvard Medical School. Er erhielt ein Stipendium in Plastischer Chirurgie am Tel Hashomer Hospital in Tel Aviv, war im Anschluss als Arzt am St. John's Hospital for Diseases of the Skin in London tätig, wurde nach seiner Rückkehr nach Südkalifornien 1983 als Facharzt für Dermatologie zugelassen, und eröffnete die Praxis in Beverly Hills.



