ABIVAX hat neue antivirale Moleküle zur potentiellen Behandlung einer Dengue-Virusinfektion entdeckt

ABIVAX hat neue antivirale Moleküle zur potentiellen Behandlung einer Dengue-Virusinfektion entdeckt

Schwerer Dengue Ausbruch in Französisch Neukaledonien

WHO: Weltweit fast 400 Millionen Dengue-Infektionen pro Jahr

Paris, Frankreich, 23. Februar 2017 - 8:00 Uhr MEZ - ABIVAX (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Stimulation des Immunsystems zur vollständigen Beseitigung viraler Erkrankungen spezialisiert hat, durchsucht gerade seine Bibliothek niedermolekularer Moleküle zur Entwicklung eines antiviralen Wirkstoffkandidaten gegen das Dengue-Fieber. Das Unternehmen hat kürzlich mehrere Moleküle identifiziert, die in vitro gegen das Virus aktiv sind. Einige davon könnten als mögliche therapeutische Wirkstoffkandidaten weiterentwickelt werden.

"Eine effektive Behandlung könnte Millionen von Patienten zugutekommen, da laut WHO fast 400 Millionen Menschen jedes Jahr mit dem Dengue-Virus infiziert werden", sagte Prof. Dr. med. Hartmut J. Ehrlich, CEO von ABIVAX. "Die ABIVAX antivirale Plattform besteht aus einer Bibliothek von >1.000 niedermolekularen Verbindungen, die darauf ausgerichtet sind, das Splicing von viraler RNA zu modulieren und ist ein etabliertes Instrument zur Identifikation vielversprechender antiviraler Wirkstoffe. Unsere Technologie wurde bereits durch die Bereitstellung von Produktkandidaten gegen eine Reihe von Viruserkrankungen, einschließlich HIV und Chikungunya, validiert."

"Dieser frühe Erfolg und das Investment in die Medikamentenentwicklung ist, angesichts der mehr als 600 Fälle von Dengue-Fieber, die seit Januar allein in Französisch Neukaledonien gemeldet wurden, wichtig. Der Ausbruch wurde von den Gesundheitsbehörden Neukaledoniens zu einem Krisenfall in der öffentlichen Gesundheit erklärt", sagte Jean-Marc Steens, M.D., Chief Medical Officer von ABIVAX. "Zwei Patienten sind bereits gestorben und es steht keine wirksame Therapie zur Verfügung, um die Epidemie zu stoppen oder weitere Todesfälle zu verhindern. Wir wollen das ändern."

Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO[1]) schätzt, dass das Dengue-Fieber in mehr als 100 Ländern vorkommt und mehr als 2,5 Milliarden Menschen, das sind ca. ein Drittel der Weltbevölkerung, Gefahr laufen, mit dem Virus infiziert zu werden. Dengue ist eine virale Infektionskrankheit, die durch Mücken übertragen wird und Grippe-ähnliche Symptome hervorruft, aber auch zu einem schweren, potentiell lebensgefährlichen Dengue-Fieber führen kann. Eine zweite Infektion mit dem Dengue-Virus kann zu einer hämorrhagischen Form der Dengue-Erkrankung führen, der im Jahr rund 20.000 Menschen zum Opfer fallen, meistens Neugeborene und Kleinkinder. Selbst mit der Verfügbarkeit eines partiell wirksamen Impfstoffs ist die Notwendigkeit einer medikamentösen Therapie von infizierten Patienten ausgesprochen hoch.

ABIVAX durchsucht gerade seine proprietäre Bibliothek zielgerichteter antiviraler Verbindungen nach Molekülen, die eine Aktivität gegen alle vier Dengue-Serotypen zeigen. In einem ersten Suchlauf hat das Unternehmen mehrere Moleküle gegen Serotyp 2 identifiziert und beginnt nun, diese Treffer gegen andere Serotypen zu screenen mit dem Ziel, einen Wirkstoff zu entwickeln, der gegen alle vier Serotypen des Dengue-Virus aktiv ist.

Das erklärte Ziel von ABIVAX ist es, ein Molekül zu entwickeln, das gegen alle Serotypen von Dengue aktiv ist.

Über ABIVAX

ABIVAX ist ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Stimulation des Immunsystems zur vollständigen Beseitigung viraler Erkrankungen fokussiert hat. ABIVAX verfügt über drei Technologie- Plattformen zur Identifikation von antiviralen Wirkstoffkandidaten, Adjuvantien zur Stimulation der Immunantwort, und polyklonalen Antikörper. ABX464, der am weitesten entwickelte Wirkstoff des Unternehmens, befindet sich zurzeit in Phase 2 der klinischen Entwicklung zur funktionellen Heilung von Patienten mit HIV/AIDS. ABX464 ist ein First-in-Class, oral verabreichtes, antivirales Molekül, das die Replikation des HI-Virus über einen einzigartigen Wirkmechanismus blockiert und zusätzlich eine starke entzündungshemmende Wirkung zeigt. Darüber hinaus verfügt ABIVAX über einen Immunverstärker in der klinischen Entwicklung sowie zahlreiche präklinische Kandidaten gegen eine Reihe zusätzlicher Viren (z.B. Chikungunya, Ebola, Dengue), von denen einige in den nächsten 18 Monaten in die klinische Entwicklung kommen sollen. ABIVAX ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet (ISIN: FR0012333284 - Mnémo: ABVX). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com.

Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_

Kontake:

Abivax S.A. Media Relations MC Services AG Prof. Dr. med. Hartmut Ehrlich Anne Hennecke hartmut.ehrlich@abivax.com anne.hennecke.mc-services.eu +33 1 53 83 08 41 +49 211 529 252 22

[1] http://www.who.int/en/

