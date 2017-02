Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Tags des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung am 31. Januar und 1. Februar angesichts des besseren Wirtschaftsumfeldes eine "baldige" Zinserhöhung in Aussicht gestellt. Einige Vertreter waren der Ansicht, dass eine Anhebung des Leitzinses eventuell bereits auf der nächsten Sitzung angemessen sein könnte, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Die nächste Fed-Sitzung findet am 14. und 15. März statt. Die Währungshüter diskutierten bei ihrer Sitzung auch die möglichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen des neuen US-Regierung. Eventuell könnte dadurch die Inflation schneller als erwartet steigen. Einige Fed-Vertreter sprachen auch die Möglichkeit an, noch aggressiver vorzugehen für den Fall, dass die Arbeitslosenquote zu stark sinkt und die Teuerung deutlich steigt. Thema der Sitzung war ebenfalls der neue US-Präsident Donald Trump. Von den Plänen der Regierung, die Steuern zu senken und die Ausgaben zu erhöhen, gehe eine erhöhte Unsicherheit aus, heißt es in dem Protokoll. Sollte ausgehend von der Fiskalpolitik die Inflation stärker steigen als erwartet, würde die Fed gerne ausreichend Zeit haben, um darauf zu reagieren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HENKEL AG & CO. KGAA

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro, Wachstum in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

organ. Wachstum EBIT Erg/Aktie 4. Quartal Umsatz Wachstum organ.Gj berein. berein. MITTELWERT 4.778 3,2 3,1 746 1,26 Vorjahr 4.374 2,9 3,0 670 1,11

PROSIEBENSAT.1

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro, nach IFRS):

EBITDA Erg nSt Gesamtjahr Umsatz bereinigt EBITDA EBIT u.Dritten MITTELWERT 3.769 1.007 989 799 475 Vorjahr 3.261 926 881 730 391 Erg nSt u.Dritten Erg/Aktie Gesamtjahr bereinigt bereinigt MITTELWERT 526 2,43 Vorjahr 468 2,19

DÜRR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG berichtet 4. QUARTAL 4Q 2016 gg Vj Anzahl 4Q 2015 Auftragseingang n.a. -- n.a. 773 Umsatz 1.002 -0% 5 1.005 EBIT 85 +9% 4 78 Ergebnis nach Steuern u. Dritten 59 +7% 3 55 Ergebnis je Aktie 1,97 +25% 1 1,57

MTU AERO ENGINES

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG berichtet 4. QUARTAL 4Q 2016 gg Vj Anzahl 4Q 2015 Umsatz 1.329 +13% 9 1.178 EBIT bereinigt 103 -4% 6 107 Ergebnis nach Steuern bereinigt 67 -12% 7 76 Ergebnis je Aktie 1,32 +2% 2 1,29

DIALOG SEMICONDUCTOR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis/Aktie in Dollar, Bilanzierung nach IFRS):

EBIT Erg/Aktie 4. Quartal EBIT underlying underlying MITTELWERT 66 79 0,76 Vorjahr 82 106 1,03

Weitere Termine:

07:00 DE/Dic Asset AG, Jahresergebnis

07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis

07:10 DE/Adva Optical Networking SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Xing AG, Jahresergebnis

07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis

07:40 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis

07:45 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Jahresergebnis

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis

08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis

08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis

08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis

10:30 DE/Bertrandt AG, HV

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis

17:50 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis

18:00 ES/Gamesa Corporacion Tecnologica SA, Jahresergebnis

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Dt. Beteiligung AG 1,20 EUR Diageo 0,237 GBP Glaxosmithkline 0,23 GBP Rio Tinto 1,0056 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vq 1. Veröff.: +0,4% gg Vq zuvor: +0,1% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,7% gg Vj 1. Veröff.: +1,7% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj 08:00 GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: 10,1 Punkte zuvor: 10,2 Punkte -FR 08:45 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 106 zuvor: 106 -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 239.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Dezember 2018 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2022 und Kupon von 0,10 Prozent Auktion inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit September 2026 und Kupon von 3,10 Prozent im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR 11.30 GB/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 im Volumen von 2 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.359,50 -0,06 Nikkei-225 19.329,26 -0,26 Schanghai-Composite 3.254,47 -0,21 DAX 11.998,59 +0,26% DAX-Future 11.994,50 +0,06% XDAX 11.995,21 +0,05% MDAX 23.612,89 -0,10% TecDAX 1.919,97 +0,02% EuroStoxx50 3.339,27 -0,00% Stoxx50 3.099,54 +0,24% Dow-Jones 20.775,60 +0,16% S&P-500-Index 2.362,82 -0,11% Nasdaq-Comp. 5.860,63 -0,09% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,08% +61

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Am Donnerstagmorgen zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung an den europäischen Börsen ab. Das am Vorabend veröffentlichte Fed-Protokoll wird im Handel eher "taubenhaft" interpretiert. Die Währungshüter wollen die Zinsen recht zügig anheben, wobei der Interpretationsspielraum recht groß ist, was darunter zu verstehen ist. Wie die Societe Generale anmerkt, ist eine Zinserhöhung im März weiter möglich, das Sitzungsprotokoll indiziere allerdings keine erhöhte Dringlichkeit für einen Zinsschritt. Nach Einschätzung der Analysten dürfte der Fokus auf der Entwicklung der Inflation liegen, übergeordnet dürfte sich die Fed aber geduldig zeigen. Unabhängig vom Fed-Protokoll wird die Stimmung am Markt weiter als positiv beschrieben. Die Konjunkturdaten sind solide, die Berichtssaison läuft gut, zuletzt gab es weniger Störfeuer durch US-Präsident Donald Trump und die politischen Risiken in Europa in Form bald anstehender Wahlen in den Niederlanden und Frankreich werden bislang hauptsächlich an den Anleihemärkten, kaum aber an den Aktienmärkten gespielt.

Rückblick: Uneinheitlich - Gute internationale Börsenvorgaben stützten genauso wie ein besser als erwartet ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex, überwiegend gute Unternehmensnachrichten sowie ein zur Schwäche neigender Euro. Allerdings drückten vor allem die Börsen in Südeuropa, die wiederum von den schwer gewichteten Bankenwerten belastet wurden. Für die Bankentitel ging es europaweit um 0,8 Prozent nach unten - die Branchenaktien folgten damit den Renditen am Anleihemarkt. Um 4,4 Prozent nach oben ging es dagegen mit Lloyds Banking, nachdem die britische Bank überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. In Amsterdam gewannen Unilever 4,1 Prozent. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das kürzlich gescheiterte Kraft-Heinz-Gebot die Notwendigkeit unterstrichen, die Wertsteigerung des Konzerns schneller als bisher voranzutreiben.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Thyssenkrupp führten mit einem Plus von 4,6 Prozent den DAX an, nachdem das Unternehmen endlich einen Abnehmer für sein verlustträchtiges brasilianisches Stahlwerk CSA gefunden hatte. Von guten Geschäftszahlen sprachen Händler bei Fresenius und FMC, deren Aktien um 1,6 und 2 Prozent zulegten. Bayer (-0,9 Prozent) hatte im vierten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Grund waren Sonderbelastungen, die das EBIT belasteten. RWE gaben 0,7 Prozent nach. Hohe Abschreibungen und die Belastungen durch die Zahlungen an den Atomfonds haben bei dem Energiekonzern im vergangenen Jahr zu hohen Verlusten geführt. Deutsche Wohnen stiegen um 0,9 Prozent auf 32,69 Euro. Die Platzierung von 17,2 Millionen neuen Aktien zu einem Stückpreis von 31,75 Euro wurde gut aufgenommen. Positiv wurden auch die Geschäftszahlen von Telefonica Deutschland (plus 2,2 Prozent) aufgenommen. Cewe (+3 Prozent) blickt auf ein Jahr mit kräftigen Zuwächsen zurück. Tom Tailor (+10,8 Prozent) hat offenbar die Talsohle durchschritten.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 23, 2017 01:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.