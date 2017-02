DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Tags des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung am 31. Januar und 1. Februar angesichts des besseren Wirtschaftsumfeldes eine "baldige" Zinserhöhung in Aussicht gestellt. Einige Vertreter waren der Ansicht, dass eine Anhebung des Leitzinses eventuell bereits auf der nächsten Sitzung angemessen sein könnte, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Die nächste Fed-Sitzung findet am 14. und 15. März statt. Die Währungshüter diskutierten bei ihrer Sitzung auch die möglichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen des neuen US-Regierung. Eventuell könnte dadurch die Inflation schneller als erwartet steigen. Einige Fed-Vertreter sprachen auch die Möglichkeit an, noch aggressiver vorzugehen für den Fall, dass die Arbeitslosenquote zu stark sinkt und die Teuerung deutlich steigt. Thema der Sitzung war ebenfalls der neue US-Präsident Donald Trump. Von den Plänen der Regierung, die Steuern zu senken und die Ausgaben zu erhöhen, gehe eine erhöhte Unsicherheit aus, heißt es in dem Protokoll. Sollte ausgehend von der Fiskalpolitik die Inflation stärker steigen als erwartet, würde die Fed gerne ausreichend Zeit haben, um darauf zu reagieren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HENKEL AG & CO. KGAA

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro, Wachstum in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

organ. Wachstum EBIT Erg/Aktie 4. Quartal Umsatz Wachstum organ.Gj berein. berein. MITTELWERT 4.778 3,2 3,1 746 1,26 Vorjahr 4.374 2,9 3,0 670 1,11

PROSIEBENSAT.1

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro, nach IFRS):

EBITDA Erg nSt Gesamtjahr Umsatz bereinigt EBITDA EBIT u.Dritten MITTELWERT 3.769 1.007 989 799 475 Vorjahr 3.261 926 881 730 391 Erg nSt u.Dritten Erg/Aktie Gesamtjahr bereinigt bereinigt MITTELWERT 526 2,43 Vorjahr 468 2,19

DÜRR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG berichtet 4. QUARTAL 4Q 2016 gg Vj Anzahl 4Q 2015 Auftragseingang n.a. -- n.a. 773 Umsatz 1.002 -0% 5 1.005 EBIT 85 +9% 4 78 Ergebnis nach Steuern u. Dritten 59 +7% 3 55 Ergebnis je Aktie 1,97 +25% 1 1,57

MTU AERO ENGINES

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG berichtet 4. QUARTAL 4Q 2016 gg Vj Anzahl 4Q 2015 Umsatz 1.329 +13% 9 1.178 EBIT bereinigt 103 -4% 6 107 Ergebnis nach Steuern bereinigt 67 -12% 7 76 Ergebnis je Aktie 1,32 +2% 2 1,29

DIALOG SEMICONDUCTOR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis/Aktie in Dollar, Bilanzierung nach IFRS):

EBIT Erg/Aktie 4. Quartal EBIT underlying underlying MITTELWERT 66 79 0,76 Vorjahr 82 106 1,03

Weitere Termine:

07:00 DE/Dic Asset AG, Jahresergebnis

07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis

07:10 DE/Adva Optical Networking SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Xing AG, Jahresergebnis

07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis

07:40 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis

07:45 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Jahresergebnis

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis

08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis

08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis

08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis

10:30 DE/Bertrandt AG, HV

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis

17:50 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis

18:00 ES/Gamesa Corporacion Tecnologica SA, Jahresergebnis

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Dt. Beteiligung AG 1,20 EUR Diageo 0,237 GBP Glaxosmithkline 0,23 GBP Rio Tinto 1,0056 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vq 1. Veröff.: +0,4% gg Vq zuvor: +0,1% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,7% gg Vj 1. Veröff.: +1,7% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj 08:00 GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: 10,1 Punkte zuvor: 10,2 Punkte -FR 08:45 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 106 zuvor: 106 -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 239.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Dezember 2018 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2022 und Kupon von 0,10 Prozent Auktion inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit September 2026 und Kupon von 3,10 Prozent im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR 11.30 GB/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 im Volumen von 2 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.359,50 -0,06 Nikkei-225 19.329,26 -0,26 Schanghai-Composite 3.254,47 -0,21 DAX 11.998,59 +0,26% DAX-Future 11.994,50 +0,06% XDAX 11.995,21 +0,05% MDAX 23.612,89 -0,10% TecDAX 1.919,97 +0,02% EuroStoxx50 3.339,27 -0,00% Stoxx50 3.099,54 +0,24% Dow-Jones 20.775,60 +0,16% S&P-500-Index 2.362,82 -0,11% Nasdaq-Comp. 5.860,63 -0,09% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,08% +61

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Am Donnerstagmorgen zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung an den europäischen Börsen ab. Das am Vorabend veröffentlichte Fed-Protokoll wird im Handel eher "taubenhaft" interpretiert. Die Währungshüter wollen die Zinsen recht zügig anheben, wobei der Interpretationsspielraum recht groß ist, was darunter zu verstehen ist. Wie die Societe Generale anmerkt, ist eine Zinserhöhung im März weiter möglich, das Sitzungsprotokoll indiziere allerdings keine erhöhte Dringlichkeit für einen Zinsschritt. Nach Einschätzung der Analysten dürfte der Fokus auf der Entwicklung der Inflation liegen, übergeordnet dürfte sich die Fed aber geduldig zeigen. Unabhängig vom Fed-Protokoll wird die Stimmung am Markt weiter als positiv beschrieben. Die Konjunkturdaten sind solide, die Berichtssaison läuft gut, zuletzt gab es weniger Störfeuer durch US-Präsident Donald Trump und die politischen Risiken in Europa in Form bald anstehender Wahlen in den Niederlanden und Frankreich werden bislang hauptsächlich an den Anleihemärkten, kaum aber an den Aktienmärkten gespielt.

Rückblick: Uneinheitlich - Gute internationale Börsenvorgaben stützten genauso wie ein besser als erwartet ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex, überwiegend gute Unternehmensnachrichten sowie ein zur Schwäche neigender Euro. Allerdings drückten vor allem die Börsen in Südeuropa, die wiederum von den schwer gewichteten Bankenwerten belastet wurden. Für die Bankentitel ging es europaweit um 0,8 Prozent nach unten - die Branchenaktien folgten damit den Renditen am Anleihemarkt. Um 4,4 Prozent nach oben ging es dagegen mit Lloyds Banking, nachdem die britische Bank überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. In Amsterdam gewannen Unilever 4,1 Prozent. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das kürzlich gescheiterte Kraft-Heinz-Gebot die Notwendigkeit unterstrichen, die Wertsteigerung des Konzerns schneller als bisher voranzutreiben.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Thyssenkrupp führten mit einem Plus von 4,6 Prozent den DAX an, nachdem das Unternehmen endlich einen Abnehmer für sein verlustträchtiges brasilianisches Stahlwerk CSA gefunden hatte. Von guten Geschäftszahlen sprachen Händler bei Fresenius und FMC, deren Aktien um 1,6 und 2 Prozent zulegten. Bayer (-0,9 Prozent) hatte im vierten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Grund waren Sonderbelastungen, die das EBIT belasteten. RWE gaben 0,7 Prozent nach. Hohe Abschreibungen und die Belastungen durch die Zahlungen an den Atomfonds haben bei dem Energiekonzern im vergangenen Jahr zu hohen Verlusten geführt. Deutsche Wohnen stiegen um 0,9 Prozent auf 32,69 Euro. Die Platzierung von 17,2 Millionen neuen Aktien zu einem Stückpreis von 31,75 Euro wurde gut aufgenommen. Positiv wurden auch die Geschäftszahlen von Telefonica Deutschland (plus 2,2 Prozent) aufgenommen. Cewe (+3 Prozent) blickt auf ein Jahr mit kräftigen Zuwächsen zurück. Tom Tailor (+10,8 Prozent) hat offenbar die Talsohle durchschritten.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): XDAX unv. bei 11.995 Punkten

Auffallendster Wert in einem ruhigen nachbörslichen Geschäft waren Rocket Internet, die um 7 Prozent abwärts sausten. Hier belastete der partielle Verkauf des schwedischen Großinvestors Kinnevik.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Der Dow-Jones-Index hat die längste Rekordserie seit 30 Jahren verzeichnet. Es war der neunte Tag in Folge, an dem er einen Schlussrekord erreichte. Hauptthema war das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung. Es sorgte aber nur für kleinere Bewegungen am Markt. Die Aktienindizes fielen nach dem Protokoll etwas zurück, andererseits gaben Dollar und Anleiherenditen nach, während der Goldpreis zulegte. Hier entschieden möglicherweise Aussagen, dass die Politik der Trump-Administration für Unsicherheit sorge. Ein kleiner Aufwärts-Impuls war zuvor von starken Immobiliendaten gekommen. Die Stärke des Dow-Jones-Index gegenüber den anderen Indizes ging vor allem auf das Konto der Dupont-Aktie, die sich um 3,4 Prozent verteuerte. Hier half die Aussicht, dass der Konzern gemeinsam mit Dow Chemical von den EU-Behörden grünes Licht für ihre Fusion erhält. Die Dow-Chemical-Aktie kletterte um 4 Prozent. Mit einem Plus von 7,3 Prozent reagierte die Garmin-Aktie auf Geschäftszahlen. Toll Brothers hat zwar einen Rückgang von Umsatz und Gewinn verbucht, den Auftragseingang aber in fünf Segmenten gesteigert. Die Aktie stieg um 6,1 Prozent.

Staatsanleihen beendeten einen volatilen Tag mit leichten Gewinnen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatstitel fiel um 2 Basispunkte auf 2,41 Prozent. Einige Teilnehmer hatten befürchtet, dass das Fed-Protokoll falkenhafter ausfallen könnte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.30 Uhr EUR/USD 1,0566 +0,1% 1,0555 1,0538 EUR/JPY 119,64 +0,0% 119,61 119,37 EUR/CHF 1,0670 +0,0% 1,0667 1,0663 GBP/EUR 1,1784 -0,0% 1,1803 1,1820 USD/JPY 113,23 -0,1% 113,32 113,27 GBP/USD 1,2451 -0,1% 1,2459 1,2456

Der Dollar kam mit dem Fed-Protokoll zurück. Die Skepsis gegenüber den Trumpschen Maßnahmen sorgte für Vorsicht. Bereits vor dem Protokoll hatte sich der Euro erholt. Teilnehmer sprachen von einer gewissen Erleichterung bei den Sorgen um die Wahlen in Frankreich. Dort hat der zentristische Politiker Francois Bayrou seinen Wahlverzicht erklärt, was die Chancen des unabhängigen Kanidaten Emmanuel Macron erhöht, zumal Bayrou ihn unterstützen will. Der Euro notierte bei 1,0570 Dollar und damit etwas höher als am späten Dienstag.

Der Wechselkurs Euro zu Dollar bewegt sich am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft ungefähr dort, wo er bereits im späten US-Handel gestanden hat. Das Fed-Protokoll habe in jeder Hinsicht die Markterwartungen erfüllt, sagt Devisenstratege Takuya Kawabata von Gaitame Research Institute. US-Finanzminister Steven Mnuchin habe es zudem vermieden, in seinem Interview eine den Dollar belastende Position einzunehmen. Damit suche das Währungspaar nun nach einer Richtung.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,06 53,59 +0,9% 0,47 -2,5% Brent/ICE 56,31 55,84 +0,8% 0,47 -1,9%

Am Ölmarkt kamen die Preise zurück. WTI ermäßigte sich um 1,4 Prozent auf 53,59 Dollar. Die Akteure fürchteten laut Händlern, dass die US-Ölvorräte wieder gestiegen sein könnten. Das US-Energieministerium wird die Daten hierzu wegen des Feiertags am Montag erst am Donnerstag veröffentlichen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.236,85 1.237,60 -0,1% -0,75 +7,4% Silber (Spot) 17,98 18,13 -0,8% -0,15 +12,9% Platin (Spot) 997,90 1.004,50 -0,7% -6,60 +10,4% Kupfer-Future 2,70 2,73 -1,1% -0,03 +7,9%

Die sicheren Häfen erholten sich etwas mit dem Fed-Protokoll. Der Goldpreis gewann 0,2 Prozent auf 1.238 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GLOBALE KONJUNKTUR

Die von US-Präsident Donald Trump versprochenen Stimulus-Maßnahmen könnten nach Einschätzung der Bank of Japan dem globalen Wachstum eher schaden als nutzen. Offensive Ausgaben der Trump-Regierung könnten einen "negativen Einfluss auf die globale Wirtschaft als Ganzes" haben, weil sie weltweit zu Zinserhöhungen führen könnten. Das wiederum hätte Kapitalabflüsse aus den Schwellenländern zur Folge, hieß es.

US-GELDPOLITIK

Fed-Gouverneur Jerome Powell geht davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen langsam und schrittweise erhöhen wird.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Zentralbank senkt Leitzins SELIC auf 12,25% von 13,0%.

INNENPOLITIK FRANKREICH

Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron hat einen wichtigen Unterstützer gewonnen: Der Zentrumspolitiker François Bayrou bot dem parteilosen Ex-Wirtschaftsminister ein Bündnis für die Präsidentschaftswahl in zwei Monaten an. Der Politikveteran und Vorsitzende der Mittepartei MoDem verzichtet damit auf eine eigene Präsidentschaftskandidatur und schließt sich dem 39-jährigen Jungstar Macron an.

GRIECHENLANDKRISE

Die Chefin des IWF, Christine Lagarde, hat nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weitere Reformen in Griechenland und Schuldenerleichterungen angemahnt, damit sich der Währungsfonds am Hilfspaket für das Land beteiligen kann. In einem Interviews der ARD-Tagesthemen betonte sie zudem, ein Schuldenschnitt sei nicht nötig - wohl aber seien dies umfassende Schuldenerleichterungen zum Ende der Laufzeit des Programms.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen haben auch zu Beginn des Jahres 2017 ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Im Januar erhöhten sie sich ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,0 Prozent und sind damit "erneut robust gestiegen", wie das Bundesfinanzministerium erklärte. Das Haus von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) machte dafür in seinem neuen Monatsbericht allerdings auch Sondereffekte verantwortlich.

STAHLBRANCHE

Die erste Verhandlungsrunde der diesjährigen Stahl-Tarifrunde ist ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen.

AAREAL BANK

hat im Geschäftsjahr 2016 gut abgeschnitten und erhöht die Dividende. Das Konzernbetriebsergebnis kletterte um 14,4 Prozent und lag damit innerhalb der im November erhöhten Konzernprognose. Der Zinsüberschuss erreichte 701 Millionen Euro nach 781 Millionen Euro im Vorjahr.

BAYER

sieht den Eigenkapitalanteil bei der geplanten Übernahme von Monsanto weiter bei 19 Milliarden US-Dollar und will vor der Ausgabe von Anleihen das Kapital erhöhen. Bayer-Finanzvorstand Johannes Dietsch sagte, dass der Konzern zunächst die Kapitalerhöhung plane, bevor man dann an die Bondmärkte gehe.

DEUTSCHE WOHNEN

hat Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2020 im Gesamtwert von 467 Millionen Euro zurückgekauft. Rund 99 Prozent des ursprünglichen Gesamtnennbetrages von 250 Millionen Euro der Wandelschuldverschreibungen seien angeboten worden, hieß es. Nach dem Rückkauf seien somit noch Wandelschuldverschreibungen mit entsprechender Fälligkeit von nominal knapp 3 Millionen Euro ausstehend.

THYSSENKRUPP

Der Industriekonzern sieht sich bereit für die anstehende Konsolidierung der europäischen Stahlindustrie. Der Verkauf des Stahlwerkes in Brasilien schaffe Klarheit, sei also positiv, sagte Vorstandschef Heinrich Hiesinger dem Handelsblatt. Der Konzern brauche künftig nicht mehr Stahlbrammen aus Brasilien für die Werke in Deutschland abzunehmen.

ROCKET INTERNET

Der schwedische Großaktionär von Rocket Internet will die Hälfte seiner Beteiligung an der Startup-Schmiede verkaufen. Die Kinnevik AB kündigte an, einen Anteil von 6,6 Prozent an Rocket Internet zu veräußern.

TAG

Erfolge beim Leerstandsabbau und ein starkes operatives Ergebnis haben der TAG Immobilien AG 2016 ein Ergebnis über Erwartung geliefert. 2017 soll es noch besser laufen als bisher geplant. Dann sollen die Aktionäre auch eine höhere Dividende bekommen.

OPEL

In der Diskussion um die Übernahme von Opel durch die PSA-Gruppe hat der französische Wirtschafts- und Finanzminister Michel Sapin Verständnis für die deutsche Sorge um Arbeitsplätze geäußert. Sapin sagte: "Die wichtigste Frage ist die Beschäftigung." Zugleich deutete er aber auch seine Unterstützung für die Übernahmepläne von PSA an. Der französische Staat hält 12,81 Prozent an dem Autobauer.

SWISS RE

Der Rückversicherer hat im vierten Quartal wegen einer hohen Schadensbelastung deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis sackte auf 517 von 938 Millionen US-Dollar ab. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich auf 95 von 91,1 Prozent.

DOW/DUPONT

Die Chemiekonzerne Dow Chemical und Dupont dürften von der Europäischen Kommission grünes Licht für ihre Milliardenfusion bekommen. Informierte Personen sagten, dass die beiden Unternehmen auf gutem Weg seien, die Genehmigung in Europa zu erhalten, nachdem sie den Kartellwächtern Zugeständnisse unterbreitet hatten.

HP

hat dank eines sich stabilisierenden PC-Geschäfts in ihrem ersten Geschäftsquartal etwas mehr verdient. Auch der Umsatz legte überraschend zu.

NISSAN

Der japanische Autobauer wird künftig von Hiroto Saikawa allein geführt. Der bisherige Co-Vorstandschef Carlos Ghosn tritt von dem Posten zurück, bleibt aber Aufsichtsratschef der Gruppe Renault-Nissan-Mitsubishi.

NOKIA

Der Netzwerkausrüster will eigene Anleihen im Wert von bis zu 1 Milliarde US-Dollar zurückkaufen. Das Unternehmen will danach die Bonds vom Markt nehmen. Zur Finanzierung des Rückkaufs will Nokia neue in Euro denominierte Anleihen ausgeben.

VODAFONE

Der Mobilfunkkonzern muss die Fusionspläne für sein Geschäft in Neuseeland aufgeben. Die dortige Wettbewerbsbehörde untersagte die rund 2,15 Milliarden Euro schwere Übernahme des führenden neuseeländischen Pay-TV-Betreiber Sky Network Television.

TESLA

Der Elektroautobauer hat im vierten Quartal erneut rote Zahlen geschrieben. Allerdings konnte Tesla den Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingrenzen. Der Verlust betrug im vierten Quartal 121 Millionen US-Dollar nach 320 Millionen im Vorjahreszeitraum.

