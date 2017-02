Von Noemie Bisserbe

PARIS (Dow Jones)--Die AXA SA hat dank eines starken Geschäfts mit Lebensversicherungen 2016 einen höheren Gewinn erzielt. In der Vermögensverwaltung fielen die Einnahmen geringer aus. Die Versicherung will eine auf 1,16 von 1,10 Euro erhöhte Dividende zahlen.

Der gemessen am Marktwert zweitgrößte Versicherungskonzern Europas steigerte den Nettogewinn nach Angaben vom Donnerstag um 4 Prozent auf 5,83 Milliarden Euro und traf damit in etwa die Erwartung der Analysten. Der Umsatz legte um 2 Prozent auf 100,19 Milliarden Euro zu.

Die Gruppe hat zuletzt in schnell wachsende Bereiche sowie in Schwellenländer investiert, um das durch anhaltend niedrige Zinsen erlahmte Wachstum anzukurbeln.

Der Umsatz in der Sparte Life and Savings legte um 2 Prozent auf 60,3 Milliarden Euro zu. Im Asset Management sank er um 3 Prozent auf 3,71 Milliarden Euro. Der Bereich Schaden und Unfall steigerte den Umsatz um 3 Prozent auf 35,6 Milliarden Euro.

Das Neuvertragsvolumen (APE) in der Sparte Life and Savings wuchs per Ende Dezember um 2 Prozent. Es ist die Summe aller Prämieneinnahmen aus Lebensversicherungen mit regelmäßigen Zahlungen plus einem Zehntel aller Einnahmen aus Versicherungen mit Einmalzahlung.

Die Solvenzquote lag Ende des Jahres bei 197 Prozent, vor einem Jahr waren es 205 Prozent.

