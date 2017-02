Der kanadische Düngemittelkonzern Agrium (ISIN: CA0089161081, NYSE: AGU) wird seinen Anteilsinhabern am 20. April 2017 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 87,5 US-Cents je Aktie ausbezahlen (Record date ist der 31. März 2017). Der Konzern mit Firmensitz in Calgary, Alberta, schüttet auf das Jahr hochgerechnet 3,50 US-Dollar je Aktie aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 103,02 US-Dollar (Stand: 22. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...