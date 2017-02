Verkauft wurden insgesamt 27'205'398 Aktien, was einer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft von rund 12,1% entspricht. Zusätzlich wurden Aktien von rund 0,9% des KTM-Grundkapitals von Dritten veräussert, wie KTM Industries am Donnerstag mitteilte. Die Aktien wurden von der Bank Vontobel als Lead Manager zu einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...