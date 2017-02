IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye Gold: Trading Statement und Ankündigung der Veröffentlichung der Betriebs- und Finanzergebnisse für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2016

Trading Statement und Ankündigung der Veröffentlichung der Betriebs- und Finanzergebnisse für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2016

Westonaria, 22. Februar 2017: Den Aktionären wird mitgeteilt, dass für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2016 für die Aktionäre Sibanyes (JSE: SGL; NYSE: SBGL - http://rohstoff-tv.net/c/mid,3074,Firmenpraesentationen/?v=296428 ) ein Gewinn von ZAR 3.702 Mio. erwartet wird. Der Gewinn für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2015 betrug ZAR 717 Mio. Der Gewinn pro Aktie (Earnings per Share, EPS) und Headline Earnings per Share (HEPS, nicht bereinigte Gewinne pro Aktie) für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2016 werden laut Erwartungen bei 402 Cent bzw. 270 Cent liegen. EPS und HEPS für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2015 waren 79 Cent bzw. 74 Cent. Dies entspricht einer Steigerung von 409% hinsichtlich des EPS und einer Steigerung von 265% hinsichtlich des HEPS.

Normalisierte Gewinne für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2016 werden laut Erwartungen bei ZAR 3.657 Mio. liegen verglichen mit ZAR 1.220 Mio. für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2015.

Die Gewinnsteigerung ist ein Ergebnis der höheren Einnahmen der Goldbetriebe während des Jahres und der Hinzunahme der Platinbetriebe Aquarius und Rustenburg, die im Laufe des Jahres 2016 erworben wurden.

Die Finanzinformation, auf der das Trading Statement beruht, wurde von den Wirtschaftsprüfern des Unternehmens geprüft oder berichtet.

Sibanye wird ihre Betriebs- und Finanzergebnisse für die sechs Monate und das Jahr mit Ende 31. Dezember 2016 am Donnerstag, den 23. Februar 2017 um 8Uhr (CAT) auf SENS veröffentlichen. Eine Live-Präsentation wird morgen um 10Uhr (CAT) in der JSE (Börse Johannesburg) abgehalten und auf der Unternehmenswebseite, www.sibanyegold.co.za, übertragen mit Telefonkonferenz- und Webcast-Optionen.

Eine internationale Telefonkonferenz wird um 15Uhr (CAT) für unsere nordamerikanischen Investoren ausgerichtet. Siehe unten Einwahl- und Webcast-Details:

Webcast- und Telefonkonferenzdetails für die Live-Präsentation um 10Uhr (CAT):

Live Call Access Numbers Playback Access Numbers Webcast

Country Access Code 10890 Click here to Number South Africa: 011 305 view the 2030 Webcast South Africa 0 800 For queries Toll 200 UK Toll Free: 0 808 contact: Free: 648 234 webcast@overe 6771 nd.co.za Other +27 11 Tel: +27 Countries 535 Australia 1 800 (0)11 883 (Neotel) 3600 Toll 091 7422 Free: 250 Other +27 10 Countries 201 USA and 1 855 (Telkom) 6800 Canada Toll 481 Free: 5363 UK (Toll Free)0 808 162 International +27 11 4061 Toll: 305 2030 Australia 1 800 (Toll 350 Free) 100 USA and 1 855 Canada (Toll 481 Free) 5362

Die am Morgen stattfindende Telefonkonferenz und Webcast steht auf unserer Webseite, www.sibanyegold.co.za, zur Verfügung.

Telefonkonferenz-Details für 15Uhr (CAT): Live Call Access Numbers Playback Access Numbers

Country Access Code 10999 Number South Africa: 011 305 2030 South Africa Toll 0 800 200 Free: 648 UK Toll Free: 0 808 234 6771 Other Countries +27 10 (Neotel) 201 Australia Toll 1 800 091 6800 Free: 250 Other Countries +27 11 USA and Canada 1 855 481 (Telkom) 535 Toll 5363 3600 Free:

UK (Toll Free) 0 808 162 International Toll:+27 11

4061 305 2030 Australia (Toll 1 800 350 Free) 100 USA and Canada 1 855 481 (Toll 5362 Free) KONTAKT James Wellsted SVP Investor Relations Sibanye Gold Limited Tel.:+27 83 453 4014 james.wellsted@sibanyegold.co.za Sibanye Gold Limited Reg. 2002/031431/06 Business Address: Libanon Business Park 1 Hospital Street (Off Cedar Ave) Libanon, Westonaria, 1780 Postal Address: Private Bag X5 Westonaria, 1780 Tel +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863 In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Vorausschauende Aussagen Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind vorausschauende Aussagen gemäß Section 27A of the US Securities Act of 1933 und Section 21E of the US Securities Exchange Act of 1934.

Diese vorausschauenden Aussagen schließen unter anderem jene hinsichtlich Sibanyes zukünftiger Geschäftsaussichten, Einnahmen und Gewinne ein, wo immer sie in diesem Dokument erwähnt werden. Die Anlagen zu diesem Dokument sind zwangsläufig Schätzungen, die das beste Wissen der Geschäftsleitung und Directors von Sibanye reflektieren und eine Anzahl bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten enthalten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse, die Leistung oder Erfolge des Konzerns wesentlich von jenen in den vorausschauenden Aussagen angegebenen unterscheiden. Folglich sollten diese vorausschauenden Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren gesehen werden einschließlich jener in diesem Dokument. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen in den vorausschauenden Aussagen unterscheiden, schließen ohne Einschränkung ein: wirtschaftliche, geschäftliche, politische und soziale Gegebenheiten in Südafrika, Simbabwe und anderswo; Änderungen der Annahmen die Sibanyes Schätzungen der aktuellen Mineralvorräte und Ressourcen zugrunde liegen; die Fähigkeit die erwarteten Wirtschaftlichkeiten und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit früheren und zukünftigen Akquisitionen sowie bin laufenden Betrieben zu erzielen. Die Fähigkeit von Sibanye erworbene Unternehmen und Betriebe (sowohl in der Goldbergbaubranche als auch anderswo) erfolgreich in ihre bestehenden Geschäfte zu integrieren; der Erfolg von Sibanyes Geschäftsstrategie, Explorations- und Entwicklungsaktivitäten; die Fähigkeit von Sibanye den Anforderungen zu einer nachhaltigen Unternehmensführung nachzukommen; Änderungen der Marktpreise für Gold, Metalle der Platingruppe(PGMs) und/oder Uran; das Auftreten von Gefahren in Verbindung mit dem untertägigen und übertägigen Golf-, PGM- und Uranbergbau; das Auftreten von Arbeitsunterbrechungen und Arbeitskämpfen; die Verfügbarkeit, Konditionen und Verwendung von Kapital oder Darlehen; Änderungen maßgeblicher gesetzlicher Bestimmungen, besonders Umwelt-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen und neue Gesetze, die das Wasser, den Bergbau, Mineralrechte und Geschäftseigentümerschaft betreffen, einschließlich etwaige Interpretationen dieser, die der Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten sein könnten; das Ergebnis und die Folge von etwaigen möglichen oder schwebenden Gerichtsverfahren oder regulatorischer Verfahren oder anderer Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsprobleme; Unterbrechungen der Energieversorgung, Auflagen und Kostensteigerungen; Versorgungsengpässe und Steigerungen der Produktionskosten; Schwankungen der Wechselkurse, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische Geldpolitik; temporäre Bergwerksstilllegungen aus Sicherheitsgründen und nicht planmäßiger Wartungsarbeiten; Sibanyes Fähigkeit Führungskräfte oder ausreichend technisch geschultes Personal einzustellen und zu halten sowie ihre Fähigkeit eine ausreichende Repräsentation der in der Vergangenheit benachteiligten Südafrikaner in ihrer Geschäftsleitung zu erreichen; Versagen von Sibanyes Informationstechnologie und Kommunikationssystemen; die Angemessenheit von Sibanyes Versicherungsschutz; etwaige gesellschaftliche Unruhen, Krankheit oder natürliche oder durch Menschen verursachte Katastrophen in nicht genehmigten Siedlungen in der Nähe einiger Betriebe Sibanyes; und die Auswirkung von HIV, Tuberkulose und anderer ansteckenden Krankheiten. Diese vorausschauenden Aussagen sind nur an dem Datum dieses Dokuments gültig.

Der Konzern ist nicht verpflichtet, etwaige vorausschauende Informationen öffentlich auf den neuesten Stand zu bringen oder auf andere Weise zu korrigieren, um Ereignisse oder Umstände nach Datum dieses Dokuments oder das Auftreten unerwarteter Ereignisse zu reflektieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39004 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39004&tr=1

