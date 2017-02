Frankreichs Autobauer PSA verkündet für 2016 eine Rekordmarge - zu der geplanten Opel-Übernahme hält sich die Konzernspitze aber bedeckt. Dabei hat sie die Unterstützung der französischen Regierung für den Deal sicher.

Der französische Autobauer PSA Group hält sich zum Verlauf der Opel-Übernahmeverhandlungen bedeckt. "Derzeit kann es keine Gewissheit geben, was das Ergebnis dieser Gespräche angeht", sagte Finanzchef Jean-Baptiste de Chatillon in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die Nettobarmittel des Herstellers von Peugeot- und Citroen-Fahrzeugen in Höhe von 6,8 Milliarden Euro erlaubten gewinnbringende Investitionen im Interesse der Aktionäre, fügte er hinzu.

Im vergangenen Jahr erzielte PSA einen Nettogewinn von 1,73 Milliarden Euro, fast doppelt so viel wie 2015. Der Umsatz sank dagegen um 1,1 Prozent auf 54 Milliarden Euro. Die operative Ergebnisspanne im Autogeschäft stieg unter anderem dank Preisanhebungen und Kosteneinsparungen auf den Rekordwert von sechs Prozent von fünf ...

