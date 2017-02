Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Tags des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Elektroautobauer Tesla hat im vierten Quartal erneut rote Zahlen geschrieben. Allerdings konnte die Tesla Inc den Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingrenzen. Der Verlust betrug im vierten Quartal 121 Millionen US-Dollar nach 320 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug minus 69 Cent nach minus 2,02 Dollar zuvor. Der Umsatz kletterte um 88 Prozent auf 2,29 Milliarden Dollar. Hier hatten die Bobachter 2,16 Milliarden erwartet. Allerdings gingen die Schätzungen sehr weit auseinander, weil Tesla kaum Details dazu genannt hatte, wie es Solarcity in seine Bilanz integrieren will. Es ist der erste Quartalsbericht als integriertes Auto- und Energieunternehmen. Im November hatte Tesla für 2,1 Milliarden Dollar Solarcity gekauft und jüngst das "Motor" aus dem Firmennamen gestrichen. Zum Model 3, dem Elektroauto für den Massenmarkt, sagte Tesla, es werde in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 239.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.359,50 -0,06% Nikkei-225 19.371,46 -0,04% Hang-Seng-Index 24.115,48 -0,36% Kospi 2.107,63 +0,05% Shanghai-Composite 3.246,96 -0,44% S&P/ASX 200 5.784,70 -0,35%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Nach wenig inspirierenden Vorgaben der US-Börsen und einem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das insgesamt keine neuen Erkenntnisse brachte, geben die meisten Indizes in der Region um 0,3 bis 0,4 Prozent nach. Das am Vorabend veröffentlichte Fed-Protokoll sorge für etwas Verunsicherung, heißt es. Letztlich brachte es aber keine neuen und vor allem keine klareren Erkenntnisse. Dem Protokoll zufolge halten die US-Notenbanker eine baldige Zinserhöhung für angezeigt, ob es aber im März schon soweit sein wird, scheint eher zweifelhaft. Zudem sprachen die Notenbanker erneut davon, dass der politische Kurs von Präsident Donald Trump einen Unsicherheitsfaktor darstelle. An den Aktienmärkten sorgt das Protokoll vor allem bei Bankenaktien für Kursverluste. Sie hatten zuletzt regelmäßig von Zinserhöhungsfantasie, mithin steigenden Anleiherenditen profitiert. Arthur Kwong von BNP Paribas Investment Partners bemerkt dazu, dass am Markt mehr und mehr mit nur ein bis zwei US-Zinserhöhungen gerechnet werde im laufenden Jahr, während die Fed im Dezember drei Schritte in den Raum gestellt habe. Auf Unternehmensseite sorgt die Nachricht, dass Nissan-Chef Carlos Ghosn im April sein Amt aufgeben und in den Aufsichtsrat wechseln will, für moderate Verluste bei der Aktie. Sie büßt 0,8 Prozent ein. In Sydney hob der Kurs von Qantas um 5,4 Prozent ab. Die Fluglinie hatte gute Geschäftszahlen vorgelegt, wobei besonders die Billigflugtochter Jetstar sehr profitabel arbeitete.

US-NACHBÖRSE

Tesla profitierten davon, dass die Verluste im Berichtsquartal etwas geringer als befürchtet ausgefallen sind. Zudem stieg der Umsatz. Der Kurs legte auf Nasdaq.com um 1,6 Prozent zu. Für die Aktie des Fitnesstraining-Ausrüsters Fitbit ging es um 1,2 Prozent nach oben. Fitbit hatte zwar den ersten Quartalsverlust seit dem Börsengang und auch einen Umsatzrückgang gemeldet, beides bewegte sich aber im Rahmen der Unternehmensprognose vom Januar. L Brands erlebten einen Kurseinbruch um 13 Prozent. Das Einzelhandelsunternehmen, bekannt vor allem für seine Marke Victoria's Secret, hatte einen trüben Ausblick abgeliefert, während das Quartalsergebnis einen leichten Gewinnrückgang zeigte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.775,60 0,16 32,60 5,13 S&P-500 2.362,82 -0,11 -2,56 5,54 Nasdaq-Comp. 5.860,63 -0,09 -5,32 8,87 Nasdaq-100 5.352,13 0,03 1,41 10,04 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 825 Mio 877 Mio Gewinner 1.315 2.140 Verlierer 1.652 867 Unverändert 149 109

Uneinheitlich - Der Dow verzeichnete die längste Rekordserie seit 30 Jahren, nachdem er den neunten Tag in Folge einen Schlussrekord erreichte. Hauptthema war das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung. Es sorgte aber nur für kleinere Bewegungen am Markt. Die Aktienindizes fielen nach dem Protokoll etwas zurück, andererseits gaben Dollar und Anleiherenditen nach, während der Goldpreis zulegte. Hier seien möglicherweise die Fed-Aussagen entscheidend gewesen, dass die Politik der Trump-Administration für Unsicherheit sorge, hieß es. Ein kleiner Aufwärtsimpuls war zuvor von starken Immobiliendaten gekommen. Die Stärke des Dow gegenüber den anderen Indizes ging vor allem auf das Konto der Dupont-Aktie, die sich um 3,4 Prozent verteuerte. Hier half die Aussicht, dass der Konzern gemeinsam mit Dow Chemical von den EU-Behörden grünes Licht für eine Fusion erhält. Dow Chemical kletterten um 4 Prozent. Mit einem Plus von 7,3 Prozent reagierte die Garmin-Aktie auf gute Geschäftszahlen. Toll Brothers verbuchte zwar einen Rückgang von Umsatz und Gewinn, steigerte aber den Auftragseingang. Die Aktie stieg um 6,1 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,21 0,1 1,21 0,6 5 Jahre 1,90 -2,0 1,92 -2,4 7 Jahre 2,21 -2,3 2,23 -3,9 10 Jahre 2,41 -1,9 2,43 -3,3 30 Jahre 3,03 -0,8 3,04 -3,6

Staatsanleihen beendeten einen volatilen Tag mit leichten Gewinnen. Die Rendite zehnjähriger Titel fiel um 2 Basispunkte auf 2,41 Prozent. Einige Teilnehmer hätten befürchtet, dass das Fed-Protokoll falkenhafter ausfallen würde, hieß es zu den Kursgewinnen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:18 % YTD EUR/USD 1,0557 +0,0% 1,0555 1,0527 +0,4% EUR/JPY 119,57 -0,0% 119,61 119,38 -2,7% EUR/GBP 0,8487 +0,2% 0,8473 0,8426 -0,4% GBP/USD 1,2439 -0,2% 1,2459 1,2493 +0,8% USD/JPY 113,27 -0,1% 113,32 113,43 -3,1% USD/KRW 1136,34 -0,2% 1138,48 1142,63 -5,9% USD/CNY 6,8778 0% 6,8778 6,8793 -1,0% USD/CNH 6,8641 +0,1% 6,8583 6,8654 -1,6% USD/HKD 7,7593 -0,0% 7,7604 7,7613 +0,1% AUD/USD 0,7693 -0,1% 0,7699 0,7688 +6,6%

Der Dollar kam mit dem Fed-Protokoll im US-Handel noch ein wenig weiter zurück. Bereits vor dem Protokoll hatte sich der Euro noch erholt. Teilnehmer erklärten das mit einer gewissen Erleichterung mit Blick auf die bevorstehende Wahl in Frankeich. Dort hat der zentristische Politiker Francois Bayrou seinen Wahlverzicht erklärt, was die Chancen des unabhängigen Kanidaten Emmanuel Macron erhöht, zumal Bayrou ihn unterstützen will. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,0570 Dollar. Dass US-Finanzminister Steven Mnuchin sich in einem Interview mit dem Wall Street Journal dahingehend äußerte, dass der wirtschaftliche Ausblick der USA für einen starken Dollar sorgen dürfte, bewegt die US-Währung im asiatisch dominierten Geschäft am Donnerstag kaum. US-Präsident Trump hatte vor einiger Zeit Kritik an einem zu festen Dollar geübt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,05 53,59 +0,9% 0,46 -2,5% Brent/ICE 56,31 55,84 +0,8% 0,47 -1,9%

Das Barrel der US-Sorte WTI ermäßigte sich um 1,4 Prozent auf 53,59 Dollar. Einige Akteure fürchteten laut Händlern, dass die US-Ölvorräte wieder gestiegen sein könnten. Das US-Energieministerium wird die Daten hierzu wegen des Feiertags am Montag erst am Donnerstag veröffentlichen. Nachdem das American Petroleum Institute (API) spät am Mittwoch für die vergangene Woche gesunkene US-Öl- und Benzinvorräte meldete, erholen sich die Ölpreise. WTI verteuert sich am Donnerstag in Asien um 0,8 Prozent auf 54,04 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.236,42 1.237,60 -0,1% -1,19 +7,4% Silber (Spot) 17,97 18,13 -0,9% -0,16 +12,9% Platin (Spot) 997,00 1.004,50 -0,7% -7,50 +10,3% Kupfer-Future 2,70 2,73 -1,1% -0,03 +7,9%

Der sichere Hafen Gold erholte sich in Reaktin auf das Fed-Protokoll von seinem Tagestief. In dem Protokoll war von Verunsicherung wegen der Trumpschen Politik die Rede, zudem enthielt es keinen konkretern Hinweis darauf, dass im März bereits die nächste Zinserhöhung ansteht. Der Goldpreis gewann im Tagesvergleich 0,2 Prozent auf 1.238 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins auf 12,25 von 13,00 Prozent gesenkt.

GELDPOLITIK USA

