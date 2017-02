Berlin (ots) - Zu den großen Gewinnern der europäischen Bankenrettung gehören einer Studie zufolge die vier großen Wirtschaftsprüfer-Firmen PricewaterhouseCoopes, Ernst & Young, Deloitte und KPMG. Wie das in Amsterdam ansässige Transnational Institute in der Untersuchung "The Bail Out Business" feststellt, bildeten die vier Großfirmen ein Oligopol in der EU, das einen Marktanteil von gut 60 Prozent beherrsche. In kriselnden Staaten wie Spanien und Italien betrage ihr Marktanteil sogar 80 Prozent. Laut der Studie haben die Wirtschaftsprüfer, unter deren Augen die Banken abstürzten, in den vergangenen Jahren hunderte Millionen Euro an den Stresstests und bei der Beratung der Mitgliedsstaaten verdient, wie sie gescheiterte Banken retten sollen. Die vier großen Gesellschaften haben zusammen mit kleineren Beratungsfirmen zudem die staatlichen Rettungspakete ausgearbeitet. Trotz ihrer Fehler hätten sie ihre »marktbeherrschende Stellung behalten«. Deloitte habe beispielsweise 2011 dem abstürzenden und später verstaatlichten spanischen Finanzkonzern Bankia einen Gewinn von 300 Millionen Euro bestätigt - später stellte sich ein Loch von fast 24 Milliarden heraus. Statt Deloitte prüft nun Ernst & Young die Bank - diese Gesellschaft hatte die Anglo Irish Bank geprüft, deren Absturz Irland unter den Rettungsschirm trieb.



