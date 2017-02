Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutschland hat im vergangenen Jahr den höchsten Finanzierungsüberschuss des Staates seit der Wiedervereinigung verzeichnet. Damit war der Saldo das dritte Jahr in Folge positiv, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Absolut erhöhte sich der Überschuss auf 23,7 von 20,9 Milliarden Euro im Vorjahr. Zuletzt hatte es 2013 mit 5,4 Milliarden Euro ein Defizit gegeben. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg der Überschuss auf 0,8 Prozent. Diese sogenannte Maastricht-Quote hatte im Vorjahr 0,7 Prozent betragen und 0,3 Prozent im Jahr 2014.

Dabei waren die Finanzierungssalden in allen Bereichen, die in diese Berechnung einbezogen werden, wie bereits im Vorjahr positiv. Der höchste Überschuss und der stärkste Zuwachs waren bei der Sozialversicherung zu sehen. Er hat sich auf 8,2 von 2,1 Milliarden Euro fast vervierfacht. Rückläufig war dagegen der Überschuss beim Bund mit 7,7 (10,0) Milliarden Euro. Der anders errechnete Haushaltsüberschuss des Bundes, den das Bundesfinanzministerium Mitte Januar bekanntgegeben hatte, betrug 6,2 Milliarden Euro.

Auch die Länder setzten die Konsolidierung fort und erzielten einen leicht gestiegenen Überschuss von 4,7 (4,6) Milliarden Euro. Die Gemeinden erwirtschafteten 2016 einen rückläufigen Finanzierungsüberschuss von 3,1 (4,2) Milliarden Euro.

Insgesamt standen den staatlichen Einnahmen von 1.411,4 Milliarden Euro Ausgaben von 1.387,7 Milliarden Euro gegenüber. Bei den Einnahmen wirkten sich nach Angaben von Destatis vor allem stark gestiegene Einkommens-, Grund- und Erbschaftssteuerzahlungen mit plus 6,5 Prozent sowie die gute Beschäftigungslage mit einem kräftigen Zuwachs bei den Sozialbeiträgen (plus 4,6 Prozent) aus. Die Ausgaben wurden maßgeblich durch Zuwächse bei den Vorleistungen (plus 8,7 Prozent) und den Aufwendungen für soziale Sachleistungen (plus 6,2 Prozent) geprägt.

