FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im frühen Handel wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 165,14 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,26 Prozent.

Am Donnerstagmorgen veröffentlichte Zahlen zum Wirtschaftswachstum und zum Konsumklima in Deutschland lagen im Rahmen der Erwartungen und sorgten so für keine klaren Impulse am Rentenmarkt. Zudem hatte die Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed am Vorabend keine klaren Signale zum genauen Termin einer weiteren Leitzinsanhebung gegeben.

Sorgen um den Zusammenhalt des Euroraums bestimmen derzeit das Geschehen am Rentenmarkt. Für Druck auf deutsche Papiere hatte zuletzt die Ankündigung des französischen Politikers Francois Bayrou am Mittwoch gesorgt, er werde nicht bei den Präsidentschaftswahlen kandidieren und stattdessen den proeuropäischen Kandidaten Emmanuel Macron unterstützten.

Dies erhöht laut Beobachtern die Wahlaussichten für Macron. Dadurch trauten sich wieder mehr Anleger aus den als besonders sicher geltenden deutschen Staatspapieren heraus, sodass die Renditen auch bei kurzen Laufzeiten etwas zulegten./tos/jkr/zb

ISIN DE0009652644

AXC0082 2017-02-23/08:46