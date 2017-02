Das effektive Bruttoeinkommen nahm gegenüber der Vorperiode um 0,2 Mio auf 10,4 Mio USD zu. Der Anstieg sei auf den starken Anstieg der Mieteinnahmen, den Rückgang der Leerstandsquote und auf neue Immobilienkäufe zurückzuführen, teilte die seit Anfangs Dezember 2016 an der SIX kotierte Gesellschaft am Donnerstag mit. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...