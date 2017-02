Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich im Februar etwas verschlechtert: Der Konsumklima-Gesamtindikator prognostiziert für März 10,0 Punkte nach 10,2 Zählern im Februar, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK am Donnerstag mit. Damit muss der Gesamtindikator nach drei Anstiegen in Folge wieder Einbußen hinnehmen.

Nach vier Anstiegen in Folge muss auch die Konjunkturerwartung erstmals wieder deutliche Einbußen hinnehmen und sinkt um 11,9 Zähler auf 9,7 Punkte, teilte die GfK weiter mit. Die Einkommenserwartung geht ebenfalls zurück: Der Indikator sinkt um 10,2 Punkte auf 48,1 Zähler. Damit liegt der Indikator nun wieder unter seinem Vorjahreswert. Auch die Anschaffungsneigung muss Einbußen hinnehmen: Der Indikator verliert sechs Zähler und steht aktuell bei 51,6 Punkten.

Trotz des leichten Rückgangs bleibe die Anschaffungsneigung insgesamt auf einem "überaus hohen Niveau", so die GfK.