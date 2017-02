HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien zeigt sich nach einem starken Schlussquartal 2016 noch zuversichtlicher. Für das laufende Jahr werde nun bei der für Immobilienkonzerne wichtigen operativen Kenngröße FFO I (Funds from Operations) 110 bis 112 Millionen Euro angepeilt, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag bei Vorlage von vorläufigen Zahlen in Hamburg mit. Zuvor hatte die Gesellschaft hier 104 bis 106 Millionen Euro prognostiziert. Dementsprechend soll es für das laufende Jahr geben auch eine höhere Dividende von 0,60 Euro je Aktie geben.

2016 verdiente der Hamburger Immobilienkonzern vor allem dank höherer Mieten und weniger Leerstand kräftig. Der operative Gewinn (FFO I) legte um 27 Prozent auf 97 Millionen Euro zu. Die Mieterlöse kletterten um gut sechs Prozent auf 275,2 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 200,7 Millionen Euro. Das waren mehr als ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Die Dividende soll 0,57 Euro (2015: 0,55) je Aktie betragen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Das Papier legte vorbörslich zu.

Den vollständigen Geschäftsbericht wird das Unternehmen mit Immobilien etwa in Berlin, Hamburg und Dresden am 23. März 2017 veröffentlicht. Insgesamt bewirtschaftet TAG Immobilien rund 80 000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen, Garagen und Pkw-Stellplätze./mne/jha/

ISIN DE0008303504

