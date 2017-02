RALEIGH, NC -- (Marketwired) -- 02/23/17 --Percona, das Unternehmen das MySQL® und MongoDB® Lösungen und Dienstleistungen anbietet, hat heute den Tagungsplan für die sechste jährliche Percona Live-Open-Source-Database-Konferenz 2017 verkündet,die vom 24. - 27. April 2017 stattfindet im Hyatt Regency Santa Clara und im Santa Clara Convention Center. Sponsoring-Möglichkeiten sind weiterhin verfügbar und Rabatte für die vorzeitige Anmeldung werden bis zum 5. März 2017, 23:30 Uhr Pacific Standard Time gewährt. Das Hyatt Regency Santa Clara hat bis zum 23. März ein Zimmerkontingent für Teilnehmer reserviert, aber die Zimmer sind schnell vergeben.

Die Percona Live-Open-Source-Database-Konferenz 2017 ist die wichtigste Veranstaltung für Open-Source-Software-Entwickler und Anwender sowie für Unternehmen, die Open-Source-Software entwickeln und anwenden. Die Themen der diesjährigen Veranstaltung konzentrieren sich auf drei Kernthemen -- MySQL, MongoDB und andere Open-Source-Datenbanken. Andere Fachthemen umfassen Amazon Web Services, PostgreSQL, RocksDB und Time Series.

Konferenzprogramm

Die Sitzungen der Konferenz finden vom 25. - 27. April statt. Sie bieten eine Reihe vertiefender Gespräche für jedes Kernthema. Beispielhafte Thematiken der Konferenzsitzungen sind:

MySQL

Ein einheitliches System das Zu Allen Passt:: Shared MySQL-Hosting bei Facebook - Andrew Regner, MySQL Infrastructure Production Engineer, Facebook

MySQL 8.0: Welche Neuerungen bietet der Optimizer? - Manyi Lu, Director Software Development, Oracle

Beschleunigung von MySQL® für Anspruchsvolle OLAP und OLTP-Use-Cases mit Apache® Ignite™ - Nikita Ivanov, Gründer und CTO, Gridgain und Peter Zaitsev, Co-Gründer und CEO, Percona

Bash One-Liners und andere Tools zur maßgeschneiderten Vereinfachung vom MySQL Ops - Gillian Gunson, Senior Infrastructure Engineer, GitHub, und Brian Cain, Database Engineer - MySQL SRE, Dropbox

MySQL Network-Traffic schützen - Daniël van Eeden, DBA, Booking.com





MongoDB

Inwieweit hängt Sitecore von MongoDB im Hinblick auf die Skalierbarkeit und Leistung ab und Was können Sie daraus Lernen - Grants Killian, Sitecore Architect, und Antonios Giannopoulos, Datenbank-Administrator, Rackspace

MongoDB Aggregation Pipeline - Jason Terpko, Datenbank-Administrator, ObjectRocket von Rackspace

MongoDB in AWS (MongoDB als DBaaS) - Zhang Lu, Chief Architect und Jing Wu, Haupt DBA, AOL

Automatisierung der Bereitsstellung des High Availability MongoDB Cluster und Managements - Jonathan Rudenberg, CTO, Flynn

Verhaltensegeln (Do's and Dont's) der modernen Hybrid MongoDB MySQL-Umgebung - Jonathan Wage, CTO, Opensky und Rick Vasquez, Technical Account Manager, Percona





Open-Source-Datenbanken

ClickHouse: High-Performance Distributed DBMS für Analytics - Victor Tarnavsky, Leiter Analytics Systems Department, Yandex, und Alexey Milovidov, Leiter des Entwicklungsteams, ClickHouse

OpenTSDB - Time Series-Schema auf Schemaless NoSQL - Chris Larsen, Sr. Software Engineer, Yahoo Inc.

Wiederverwendbare Distributed Data Infrastructure mit Dynomite - Ioannis Papapanagiotou, Senior Software Engineer, Netflix

Metrics Collection, Maßgeschneiderte Speicherung & Visualisierung - Dan Ni, Software Engineer, und Alex Coomans, Software Engineer, Quadratisch

Betrieb von Cassandra auf Apache Mesos über mehrere Rechenzentren bei Uber - Karthik Gandhi,Senior Software Engineer, Uber





Sponsoring

Sponsoring-Möglichkeiten stehen für die Percona Live-Open-Source-Database-Konferenz 2017 zur Verfügung. Sie bieten die Möglichkeit, mit DBAs, Systemadministratoren, Entwicklern, CTOs, CEOs, Managern, Technologie-Evangelisten, Lösungsanbietern und Unternehmern zu interagieren, die typischerweise an der Veranstaltung teilnehmen. Zu den bestehenden Sponsoren gehören:

Diamond Plus - Continuent, VividCortex

Gold - GridGain Systems

Silver - Yelp

Aussteller - AgilData, Codership, Pythian, ScaleArc, ScaleDB, Select, Severalnines, Solarwinds, Uber

Reception-Sponsor - Booking.com

Mitwirkender Unterstützer - MailChimp

Medien - CMSWire, InsideBigData, InsideHPC, O'Reilly Media, Packt, Women Who-Code





Möchten auch Sie teilnehmen?

Frühbucher-Rabatte für die Percona Live-Open-Source-Database-Konferenz 2017 sind bis zum 5. März 2017, 23.30 Uhr Pacific Standard Time erhältlich.

Besuchen Sie die Webseite der Percona Live-Open-Source-Database-Konferenz 2016 für weitere Informationen über die Konferenz.

Percona Live-Konferenzen

Was: Percona Live Open Source Database Conference 2017

Wo: The Hyatt Regency Santa Clara und Santa Clara Convention Center

5101 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054

Wann: 24.- 27. April 2017

Über Percona

Mit mehr als 3.000 Kunden weltweit, ist Percona das einzige Unternehmen, das enterprise-class Lösungen sowohl für MySQL als auch MongoDB über traditionelle und Cloud-basierte Plattformen liefert. Das Unternehmen bietet Software, Support, Consulting, und Managed Services für einige der größten und bekanntesten Marken im Internet, wie beispielsweise Cisco Systems®, Time Warner Cable®, Alcatel-Lucent™, Rent the Runway and the BBC®, sowie für viele kleinere Unternehmen, die während der Rationalisierung von Datenbankeffizienz Anwendungsleistung maximieren möchten. Gut etabliert als Vordenker, liefern Percona Experten Inhalt über den Percona Database Performance Blog. Die beliebten Percona Live conferences ziehen Teilnehmer und hochkarätige Referenten aus der ganzen Welt an.

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.percona.com.

Percona®, XtraBackup®, TokuDB® und Fractal Tree® sind eingetragene Marken der Percona LLC oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken in diesem Dokument sind das alleinige Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

