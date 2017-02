Wechsel im Aufsichtsrat der FUCHS PETROLUB SE: Eine Ära geht zu Ende - Dr. Manfred Fuchs legt Mandat zum Ablauf der Hauptversammlung nieder

Dr. Manfred Fuchs (78) legt sein Amt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender nach 13 Jahren zum Ablauf der FUCHS- Hauptversammlung am 5. Mai 2017 nieder. Der Aufsichtsrat schlägt als Nachfolgerin für das Mandat Dr. Susanne Fuchs (52) vor, die sich den Aktionären bei der diesjährigen Hauptversammlung vorstellen wird. Dr. Susanne Fuchs, die der dritten Generation der Unternehmerfamilie angehört, ist promovierte Tierärztin und absolvierte im Jahr 2016 erfolgreich ihren MBA an der Open University in Großbritannien.

Dr. Manfred Fuchs übernahm früh Verantwortung für das 1931 gegründete Schmierstoffunternehmen. 1963 trat er im Alter von 24 Jahren die Nachfolge seines Vaters und Firmengründers Rudolf Fuchs an. Die Entwicklung von FUCHS zum Global Player, ein starkes Wachstum vor allem durch Akquisitionen, der frühe Markteintritt in Wachstumsmärkte wie zum Beispiel China, die Schaffung und Integration eines weltweit operierenden Konzerns sowie der Börsengang im Jahr 1985 sind einige der wichtigsten Meilensteine in seiner 41-jährigen Zeit als Vorstandsvorsitzender bei FUCHS PETROLUB.

Ende 2003 schied Dr. Manfred Fuchs als Vorstandsvorsitzender aus und wechselte als stellvertretender Vorsitzender in den Aufsichtsrat von FUCHS PETROLUB. Die Unternehmernachfolge übernahm ab 2004 sein Sohn Stefan Fuchs, der seit dieser Zeit Vorstandsvorsitzender ist.

Nach 41 Jahren an der Spitze des Unternehmens und nach 13 Jahren Aufsichtsratstätigkeit geht nun eine Ära zu Ende. Als Geschäftsführer der Familiengesellschaft RUDOLF FUCHS, in der die Aktien der Familie gebündelt sind, wird er die Entwicklung von FUCHS PETROLUB weiter mit großem Interesse verfolgen. In Anerkennung und Würdigung seiner herausragenden Leistungen als Vorstand, Aufsichtsrat und Ankeraktionär von FUCHS PETROLUB in mehr als fünf Jahrzehnten ernennt der Aufsichtsrat Dr. Manfred Fuchs zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats.

"Im Namen des Aufsichtsrats und Vorstands danken wir Dr. Manfred Fuchs bereits heute sehr herzlich für seine außerordentliche unternehmerische Leistung und erfolgreiche Aufsichtsratstätigkeit. Dr. Manfred Fuchs hat die Entwicklung des Unternehmens mit seiner herausragenden Persönlichkeit und seinem großen unternehmerischen Erfahrungsschatz aktiv gestaltet und begleitet. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und weiterhin beste Gesundheit", so der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Jürgen Hambrecht.

Über FUCHS Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter in 55 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika.

