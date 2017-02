Die Athos Solar GmbH (Heidelberg) hat als erster internationaler Investor im Iran zwei Photovoltaik-Kraftwerke installiert und in Betrieb genommen. Die Freiflächenanlagen in der Provinz Hamedan nahe der Hauptstadt Teheran seien mit einer Fläche von je zehn Hektar und einer Gesamt-Nennleistung von 14 MW die größten in dem Land, berichtet das Unternehmen.

