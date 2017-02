Essen - Die deutschen Unternehmer lassen sich derzeit weder von drohenden protektionistischen Zügen einer US-Administration noch von den politischen Risiken in Europa beeindrucken, so die Analysten der National-Bank AG.Sie würden gemäß ifo optimistisch auf die kommenden Monate blicken. Schließlich klappe es jetzt auch mit der Binnenwirtschaft. Daher stünden die Zeichen für eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Aktivität hierzulande und damit auch im Euroraum zumindest in den nächsten Monaten nicht schlecht. Das werde die EZB jedoch nicht dazu bewegen, ihre Geldpolitik zu adjustieren. Ein Mehr an Wachstum dürfte durchaus in ihrem Interesse sein. Schließlich und das habe man gestern einmal mehr an der Renditeentwicklung für Bunds sowie den Spreads zu Bunds erkennen können, würden sich die Investoren um die Zukunft Europas sorgen. Die politische Unsicherheit hierzulande treibe die Anleger dann doch wieder in den vermeintlich sicheren Hafen "Bunds". Zudem sorge der Mangel an hochwertigen Sicherheiten für steigende Kurse der kurzlaufenden deutschen Anleihen, zumal die Bundesfinanzagentur eine leichte Reduzierung des Emissionsvolumens in diesem Segment in diesem Jahr geplant habe.

