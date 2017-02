Die US-Notenbank Fed wird konkreter in Sachen Zinsschritt. Eine Erhöhung könnte "ziemlich bald" angemessen sein, heißt es in den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen. Mit Blick auf den Dow Jones geht Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR geht davon aus, dass eine Zinserhöhung die Rallye "bestenfalls unterbricht, aber mit Sicherheit nicht beendet." Weitere Themen im Morning Briefing: Die Zahlen des mobilen Zahlungsdienstleisters Square, des Elektroautoherstellers Tesla und des Chip-Konzerns Dialog Semiconductor, außerdem der Einstieg von Carl Icahn in Bristol-Myers und natürlich eine Einschätzung zum DAX.