Am Mittwoch ist der DAX bereits kurz nach Handelsstart über die 12.000 Punkte-Marke gestiegen. Lange konnte er sich aber nicht darüber halten. Mit Hilfe der Wall Street unternahm er am Nachmittag dann nochmals einen Ausbruchsversuch. Am Ende schloss er bei 11.998 Punkten. Aus charttechnischer Perspektive gilt es für die Bullen zunächst, die 12.000-Punkte-Marke sowie das jüngste Bewegungshoch bei 12.031 Punkten zu überwinden. Auf der Unterseite verbleiben vorerst Ziele bis 11.800 Punkte im Visier.