FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future legt im frühen Handel am Donnerstag zu. "Die Investoren schauen mit Sorge nach Frankreich", heißt es am Morgen von Dirk Gojny, Anleihestratege bei der National Bank. Das trage dazu bei, dass es die Flucht in Qualität gebe. Davon sollten die Bundesanleihen weiterhin profitieren. Die Anleihestrategen der DZ Bank verweisen auf die jüngsten Umfragen zur französischen Präsidentschaftswahl. Diese zeigten, dass Marine Le Pen vom rechtsgerichteten Front National weiterhin für die erste Runde in Führung liege, aber sowohl gegen ihren Konkurrenten Fillon als auch Macron in der entscheidenden Abstimmung verlöre.

Das Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung macht für Gojny indes deutlich, dass die US-Notenbanker "den Finger am Abzug" für die nächste Leitzinserhöhung hätten. Diese ist während des März-Termins weiterhin möglich. Noch scheine es aber im Offenmarktausschuss keine Mehrheit für diesen Schritt zu geben.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um zwölf Ticks auf 165,20 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 165,29 Prozent und das -tief bei 165,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 28.400 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt zwei Ticks auf 134,42 Prozent.

February 23, 2017

