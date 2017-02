Baar - Der Rohstoff- und Minenkonzern Glencore hat im Geschäftsjahr 2016 die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. So weist der Konzern unter dem Strich 1,4 Mrd USD aus, nachdem sich im Vorjahr der den Aktionären zurechenbare Verlust auf knapp 5 Mrd summiert hatte. An der zuletzt bekundeten Ausschüttungspolitik hält der Konzern fest.

Den operativen Gewinn hat Glencore 2016 um 81% auf 3,9 Mrd US erhöht, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...