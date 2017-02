BERLIN/WIEN (Dow Jones)--Die österreichische Regierung will Unternehmen staatlich bezuschussen, wenn sie Arbeitskräfte einstellen, die bereits im Land leben. Damit will Bundeskanzler Christian Kern den Zuzug von Arbeitskräften aus anderen Ländern bremsen und die Arbeitslosigkeit senken, wie er der Süddeutschen Zeitung sagte.

Nach einem Kabinettsbeschluss soll Firmen künftig die Hälfte der Lohnnebenkosten erstattet werden, wenn sie in Österreich ansässige Arbeitnehmer anstellen. Unter die Regelung fallen Arbeitslose, Jobwechsler sowie Arbeitssuchende, die ihre Ausbildung in der Alpenrepublik gemacht haben.

Kern hält seinen Vorstoß für EU-konform, weil es nicht Österreicher an sich bevorzuge. Der SPÖ-Politiker verspricht sich 160.000 zusätzliche Stellen durch seinen umstrittenen Bonus. Kritiker sprechen hingegen von einem "Austria first light". Die Kritik an seinem Modell sieht Kern gelassen: "Diese Vorwürfe muss man wohl in Kauf nehmen."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2017 02:49 ET (07:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.