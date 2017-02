FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future ist mit einem kleinen Plus in den Handel am Donnerstag gestartet. Für Martin Siegert, Charttechniker bei der LBBW, befindet sich der DAX-Future in einer Konsolidierungsbewegung, die korrektive Züge besitze. Er erwartet eine Fortsetzung dieser Korrektur. Mit dem Unterschreiten der 11.966er Zone stehe zunächst der Test der Preisregion um 11.940 an. Auf der Oberseite sei auf das Vortageshoch bei 12.030 Punkten zu achten. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um vier auf 11.998,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.005 und das -tief bei 11.991 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.800 Kontrakte.

February 23, 2017

