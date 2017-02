Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft wächst durch Konsum und Investitionen

Die deutsche Wirtschaft hat im vierten Quartal 2016 ihre Wachstumsimpulse von Konsumausgaben und Investitionen erhalten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Vergleich zum Vorjahr lag das BIP kalenderbereinigt um 1,7 Prozent höher. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Ökonomen erwartet - ihre erste Schätzung vom 14. Februar.

Rekordwert beim Staatsüberschuss seit Wiedervereinigung

Deutschland hat im vergangenen Jahr den höchsten Finanzierungsüberschuss des Staates seit der Wiedervereinigung verzeichnet. Damit war der Saldo das dritte Jahr in Folge positiv, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Absolut erhöhte sich der Überschuss auf 23,7 von 20,9 Milliarden Euro im Vorjahr. Zuletzt hatte es 2013 mit 5,4 Milliarden Euro ein Defizit gegeben. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg der Überschuss auf 0,8 Prozent.

Deutsche Steuereinnahmen steigen zu Jahresbeginn weiter

Die deutschen Steuereinnahmen haben auch zu Beginn des Jahres 2017 ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Im Januar erhöhten sie sich ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,0 Prozent und sind damit "erneut robust gestiegen", wie das Bundesfinanzministerium erklärte. Das Haus von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) machte dafür in seinem neuen Monatsbericht allerdings auch Sondereffekte verantwortlich.

GfK: Konsumoptimismus lässt etwas nach

Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich nach einem optimistischen Start ins Jahr 2017 mittlerweile etwas eingetrübt. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für März einen Rückgang ihres Indikators zum Konsumklima auf 10,0 von 10,2 Punkten im Vormonat. "Der Konsumoptimismus lässt etwas nach", erklärten sie. Zuvor war der Index drei Mal in Folge gestiegen. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten einen Wert von 10,1 Zählern erwartet.

Nutzfahrzeugmarkt in Europa legt im Januar deutlich zu

Angetrieben von Zuwächsen in allen großen Märkten hat der europäische Markt für Nutzfahrzeuge im Januar deutlich zugelegt. Damit setzt sich die Dynamik nach dem starken Vorjahr auch 2017 fort. Die Neuzulassungen stiegen um 8,1 Prozent auf 178.990 Fahrzeuge, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Besonders deutlich ging es bei den Absätzen von leichten Nutzfahrzeugen nach oben.

Fed-Protokoll signalisiert baldige Zinserhöhung

US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung am 31. Januar und 1. Februar angesichts des besseren Wirtschaftsumfeldes eine "baldige" Zinserhöhung in Aussicht gestellt. Einige Vertreter waren der Ansicht, dass eine Anhebung des Leitzinses eventuell bereits auf der nächsten Sitzung angemessen sein könnte, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Sitzung hervorgeht. Die nächste Fed-Sitzung findet am 14. und 15. März statt.

Powell erwartet schrittweise Zinserhöhungen

Fed-Gouverneur Jerome Powell geht davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen langsam und schrittweise erhöhen wird. Das sei der wahrscheinliche Weg, erklärte der Notenbanker am Mittwoch. Die Risiken seien derzeit eher im Gleichgewicht. Er gab bei seiner Rede am Forecasters Club in New York im Vorfeld der Veröffentlichung des Fed-Protokolls kaum Hinweise darauf, wann die Fed die Zinsen erneut anheben könnte.

BoJ-Mitglied Kiuchi sorgt sich über US-Stimulus-Plan

Die von US-Präsident Donald Trump versprochenen Stimulus-Maßnahmen könnten nach Einschätzung der Bank of Japan dem globalen Wachstum eher schaden als nutzen. "Ich achte sehr genau auf die US-Finanzpolitik und ihre globale Wirkung", sagte BoJ-Mitglied Takahide Kiuchi in einer Rede in der Präfektur Yamanashi, westlich von Tokio. Offensive Ausgaben der Trump-Regierung könnten einen "negativen Einfluss auf die globale Wirtschaft als Ganzes" haben, weil sie weltweit zu Zinserhöhungen führen könnten.

Lagarde besteht für IWF-Hilfen auf Reformen in Griechenland

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weitere Reformen in Griechenland und Schuldenerleichterungen angemahnt, damit sich der Währungsfonds am Hilfspaket für das Land beteiligen kann. In einem Interviews der ARD-Tagesthemen betonte sie zudem, ein Schuldenschnitt sei nicht nötig - wohl aber seien dies umfassende Schuldenerleichterungen zum Ende der Laufzeit des Programms.

Österreichische Firmen sollen Beschäftigungsbonus erhalten

Die österreichische Regierung will Unternehmen staatlich bezuschussen, wenn sie Arbeitskräfte einstellen, die bereits im Land leben. Damit will Bundeskanzler Christian Kern den Zuzug von Arbeitskräften aus anderen Ländern bremsen und die Arbeitslosigkeit senken, wie er der Süddeutschen Zeitung sagte. Nach einem Kabinettsbeschluss soll Firmen künftig die Hälfte der Lohnnebenkosten erstattet werden, wenn sie in Österreich ansässige Arbeitnehmer anstellen.

Brasiliens Zentralbank senkt Leitzins SELIC auf 12,25% von 13,0%

Südkoreas Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,25%

Singapur Verbraucherpreise Jan +0,6% gg Vj (PROG: +0,6%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Jan +1,5% (Dez: +1,2%) gg Vj

