Nach einem weiteren Rekordjahr beteiligt der neue Henkel-Chef Hans Van Bylen die Aktionäre am Unternehmenserfolg und erhöht die Dividende deutlich. Für die Zukunft will Van Bylen ganz neue Geschäftszweige erschließen.

Im Rheinland ist man heute ohnehin in Feierlaune. Schließlich beginnt am heutigen Altweiber-Donnerstag die heiße Phase der Karnevalssession. Da mochte auch der Düsseldorfer Pril- und Schwarzkopf-Hersteller keine Spaßbremse sein und kündigte an, die Dividende deutlich zu erhöhen. Für das vergangene Geschäftsjahr 2016 schüttet Henkel je Vorzugsaktie 1,62 Euro (Vorjahr: 1,47 Euro) aus, je Stammaktie sind es 1,60 Euro (1,45 Euro). 2016 sei ein "sehr erfolgreiches Jahr für Henkel" gewesen, bilanzierte Henkel-Chef Hans Van Bylen. Die starre Dividendenpolitik der Düsseldorfer war in den vergangenen Jahren stets ein großer Kritikpunkt der Aktionäre gewesen.

Der Belgier hatte Anfang Mai das Kommando bei Henkel übernommen, sein Vorgänger Kasper Rorsted, der mittlerweile Chef des Sportartikelherstellers Adidas, hatte den vormals eher behäbigen Konzern über Jahre auf Profit und Effizienz getrimmt. Seine mittelfristigen Ziele für 2020 hat Van Bylen schon im Herbst vergangenen Jahres präsentiert: Er will den Internet-Handel ausbauen und auf die Kernmarken des Düsseldorfer Konsumgüterriesen setzen.

Der Belgier hatte angekündigt, den digital erzielten Umsatz bis 2020 auf mehr als vier Milliarden Euro ...

