Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Die Sercomm Corporation (TWSE: 5388), ein führender Hersteller von Telekommunikations- und Breitbandausrüstung, lanciert heute die weltweit erste Enterprise Small Cell, die LTE-WLAN Aggregation (LWA) unterstützt. Die LWA Small Cell von Sercomm wird vom größten integrierten Telekommunikationsdienstleister in Taiwan - der Chunghwa Telecom - übernommen und in den Plan für den kommerziellen Einsatz eingebunden.



LWA wurde von der Initiative 3GPP als Teil des Release 13 im Jahr 2016 standardisiert. Die LWA Small-Cell-Lösung von Sercomm macht es möglich, effiziente integrierte LTE- und WiFi-Heterogene Netzwerke (HetNets) aufzubauen, mit denen Telekommunikationsbetreiber die Datenübertragung von 32 Nutzern gleichzeitig bei Download-Geschwindigkeiten von bis zu 400 Mbps unterstützen können. Darüber hinaus trägt die LWA Small Cell dazu bei, die Überlastung durch hohen Internetverkehr zu reduzieren, indem Mobilfunk-Datenverkehr effizienter ausgeleitet wird, und sie bietet eine nahtlose Nutzererfahrung.



Als Reaktion auf die rasante Entwicklung von Pre-5G-Netzwerken der nächsten Generation sind eine hohe Bandbreite beanspruchende Anwendungen, wie beispielsweise 4K HD-Videos und Virtual-Reality-Spielanwendungen (VR), vielfältiger und beliebter geworden. Um die begrenzten Frequenzspektrum-Ressourcen maximal auszunutzen und um auf den Trend zu heterogener Netzwerk-Konvergenz (HetNet) zu reagieren, ist LWA zu einer alternativen Lösung für die Carrier-Aggregation geworden, um lizensierte und lizenzfreie Frequenzbänder zu bündeln.



"Sercomm hat erhebliche F&E-Mittel zur Entwicklung innovativer Lösungen eingesetzt, um die feste/mobile Konvergenz zu ermöglichen. Mit Sercomms LWA Small Cell können Mobilfunkbetreiber durch die nahtlose Integration von 4G LTE und WiFi ihre Dienste in höchster Qualität anbieten", sagte James Wang, CEO von Sercomm. "Wir sind stolz darauf, mit Chunghwa Telecom für die Aufrüstung ihrer Mobilfunkdienstleistungen in Taiwan zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir eine neue Ära für das Telekommunikationsangebot einläuten."



Sercomm wird seine neue LWA Small Cell sowie die vollständige Reihe von IoT-Lösungen (Internet-of-Things) auf dem bevorstehenden Mobile World Congress 2017 (MWC 2017) in Barcelona, Spanien, präsentieren. Der Messestand des Unternehmens ist in Halle 2, 2G11.



Über die Sercomm Corporation



Die Sercomm Corporation ist ein weltweit führender Hersteller von Telekommunikations- und Breitbandausrüstung. Das im Jahr 1992 gegründete Unternehmen legt seinen Schwerpunkt auf die Entwicklung eingebetteter Lösungen, um den Netzwerkbetrieb einfach und erschwinglich zu machen. Sercomm, mit Unternehmenszentrale in Taipeh, Taiwan, unterhält ein globales betriebliches Netzwerk, das die Märkte Nordamerika, Europa und den Asien-Pazifik-Raum umfasst. Zum Kundenstamm des Unternehmens gehören die weltweit wichtigsten ODMs, Telekommunikationsanbieter und Systemintegratoren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sercomm.com



