Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Herbert Reul (CDU), hat massive Kritik an SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und dessen Agenda-2010-Plan geübt: "Martin Schulz ist ein selbstverliebter Egomane, so etwas kennen wir derzeit eher aus Washington", sagte Reul der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Der SPD-Kanzlerkandidat sei "kein Heilsbringer, sondern ein Brandstifter".

Reul erinnerte an Schulz' Rolle bei den Verhandlungen um das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, Ceta: Erst habe Schulz bei den Ceta-kritischen Ländern Feuer gelegt, um es dann öffentlichkeitswirksam auszutreten. Zudem habe Schulz in seiner Zeit als EU-Parlamentspräsident bei der Vereinbarung mit den Konservativen über den Posten des künftigen Parlamentschefs sein Wort gebrochen, so der CDU-Politiker. "Martin Schulz ist nicht zuverlässig", sagte Reul.